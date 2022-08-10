Спасатели БПСО эвакуировали с хребта Хамар-Дабан москвичку с подозрением на аппендицит

Туристы из Московской области, совершающие сплав четвертой категории сложности по рекам Хангарул и Зун-Мурин, известили спасателей о том, что у 18-летней участницы сплава резко ухудшилось физическое состояние. По спутниковому телефону они назвали координаты своего местонахождения.Вчера, 9 августа, из поселка Никола в указанный туристами район вылетел борт Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда, сообщили в его пресс-службе. Благодаря слаженной работе команды пилотов, бортмеханика и спасателей пострадавшую и ее сопровождающую оперативно подняли на борт вертолета при помощи лебедки в двух километрах от перевала Хангарульского.В сопровождении врача девушка доставлена на базу БПСО и передана специалистам скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести.Фото: БПСО