В Улан-Удэ с маршрута в Нижние Тальцы уволился единственный водитель

В Бурятии резко прекратилось движение по маршруту №198 «Улан-Удэ - Нижние Тальцы». Минтранс связался с перевозчиком и выяснил, что он не собирался прекращать перевозки.«Автобус не вышел в рейс из-за увольнения единственного водителя, который заранее не предупредил о своем решении. В настоящее время замену удалось найти только на утренние отправления из села (в 6.40). Однако, с 15 августа, по словам перевозчика, движение автобусов восстановится и будет осуществляться по прежнему расписанию с отправлением 3 раза в день из села Нижние Тальцы», - сообщили в министерстве.Фото: «Номер один»