Общество 10.08.2022 в 14:42

В Улан-Удэ с маршрута в Нижние Тальцы уволился единственный водитель

Сейчас ему срочно ищут замену
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с маршрута в Нижние Тальцы уволился единственный водитель
В Бурятии резко прекратилось движение по маршруту №198 «Улан-Удэ - Нижние Тальцы». Минтранс связался с перевозчиком и выяснил, что он не собирался прекращать перевозки.

«Автобус не вышел в рейс из-за увольнения единственного водителя, который заранее не предупредил о своем решении. В настоящее время замену удалось найти только на утренние отправления из села (в 6.40). Однако, с 15 августа, по словам перевозчика, движение автобусов восстановится и будет осуществляться по прежнему расписанию с отправлением 3 раза в день из села Нижние Тальцы», - сообщили в министерстве.

Фото: «Номер один»
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