Общество 10.08.2022 в 15:30

В Бурятии появились «палаточные» воры

Одного из них, обкравшего туристов в местности Лемасово на побережье Байкала, задержали
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Текст: Номер один
В Бурятии появились «палаточные» воры
В Бурятии, богатеющей туризмом, криминал также подбирается к модной отрасли экономики, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Не исключено, что в регионе скоро появится специализация «палаточный» вор. Ранее судимый за кражу 20-летний житель села Степной Дворец приехал на побережье озера в местность «Лемасово», заранее зная, что там расположен палаточный лагерь отдыхающих.

Ночью, кода все уснули, молодой человек похитил из палаток фотоаппарат, сотовый телефон, наушники и рюкзак и спрятал в неподалеку в лесу. Затем он вернулся в палаточный лагерь и похитил водяную помпу, генератор и другое имущество. Затем злоумышленник позвонил приятелю и попросил забрать его из леса, не сказав ему о противоправности своих деяний.

Лишь утром отдыхающие заметили пропажу и сообщили в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кабанскому району задержали подозреваемого в краже имущества. Похищенное изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцам. Злоумышленник рассказал полицейским, что похищенное планировал сбыть, но не успел.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

С отдыхающими сотрудники полиции провели профилактическую беседу о соблюдении мер имущественной безопасности на отдыхе.

Фото: unsplash.com
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преступность кража задержание

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