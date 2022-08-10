В Бурятии появились «палаточные» воры

В Бурятии, богатеющей туризмом, криминал также подбирается к модной отрасли экономики, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Не исключено, что в регионе скоро появится специализация «палаточный» вор. Ранее судимый за кражу 20-летний житель села Степной Дворец приехал на побережье озера в местность «Лемасово», заранее зная, что там расположен палаточный лагерь отдыхающих.Ночью, кода все уснули, молодой человек похитил из палаток фотоаппарат, сотовый телефон, наушники и рюкзак и спрятал в неподалеку в лесу. Затем он вернулся в палаточный лагерь и похитил водяную помпу, генератор и другое имущество. Затем злоумышленник позвонил приятелю и попросил забрать его из леса, не сказав ему о противоправности своих деяний.Лишь утром отдыхающие заметили пропажу и сообщили в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кабанскому району задержали подозреваемого в краже имущества. Похищенное изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцам. Злоумышленник рассказал полицейским, что похищенное планировал сбыть, но не успел.Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.С отдыхающими сотрудники полиции провели профилактическую беседу о соблюдении мер имущественной безопасности на отдыхе.Фото: unsplash.com