В Бурятии перед судом предстанет сельчанин, который едва не спалил заживо семью

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемый в покушении на убийство бывшей сожительницы и ее несовершеннолетних детей путем поджога дома, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 23 мая нынешнего года в течение дня обвиняемый распивал спиртное в Улан-Удэ, а вечером приехал к бывшей сожительнице в село Сотниково Иволгинского района. Однако женщина не пустила его в дом. Обвиняемый еще некоторое время стучал в зарешеченные окна, через которые видел, что внутри находятся двое детей в возрасте 7 и 15 лет.Затем пьяный мужчина с помощью металлического лома подпер входную дверь, поджег паклю, которую нашел на веранде, и бросил ее на стоявший там же диван. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу. Злоумышленник остался во дворе и наблюдал за происходящим.Женщина с детьми из-за металлических решеток на оконных проемах и подпертой двери не могла выбраться наружу. Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но обвиняемый не реагировал. В этот момент крики потерпевшей услышали четверо студентов, отдыхавших неподалеку на берегу реки. Они кинулись на помощь, отогнули решетку на одном из окон, после чего вызволили из дома сначала детей, а затем помогли выбраться их матери. Никто из них серьезно не пострадал.Обвиняемый к этому времени скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Своими преступными действиями он причинил бывшей сожительнице значительный материальный ущерб на общую сумму более 2,1 млн рублей и моральный вред. В рамках уголовного дела к обвиняемому также предъявлен гражданский иск, который будет рассмотрен судом.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru