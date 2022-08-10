Общество 10.08.2022 в 16:14

В Бурятии перед судом предстанет сельчанин, который едва не спалил заживо семью

Его бывшую сожительницу и двух ее детей спасли четверо студентов, услышавших крики женщины  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии перед судом предстанет сельчанин, который едва не спалил заживо семью
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемый в покушении на убийство бывшей сожительницы и ее несовершеннолетних детей путем поджога дома, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, 23 мая нынешнего года в течение дня обвиняемый распивал спиртное в Улан-Удэ, а вечером приехал к бывшей сожительнице в село Сотниково Иволгинского района. Однако женщина не пустила его в дом. Обвиняемый еще некоторое время стучал в зарешеченные окна, через которые видел, что внутри находятся двое детей в возрасте 7 и 15 лет.

Затем пьяный мужчина с помощью металлического лома подпер входную дверь, поджег паклю, которую нашел на веранде, и бросил ее на стоявший там же диван. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу. Злоумышленник остался во дворе и наблюдал за происходящим.

Женщина с детьми из-за металлических решеток на оконных проемах и подпертой двери не могла выбраться наружу. Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но обвиняемый не реагировал. В этот момент крики потерпевшей услышали четверо студентов, отдыхавших неподалеку на берегу реки. Они кинулись на помощь, отогнули решетку на одном из окон, после чего вызволили из дома сначала детей, а затем помогли выбраться их матери. Никто из них серьезно не пострадал.

Обвиняемый к этому времени скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Своими преступными действиями он причинил бывшей сожительнице значительный материальный ущерб на общую сумму более 2,1 млн рублей и моральный вред. В рамках уголовного дела к обвиняемому также предъявлен гражданский иск, который будет рассмотрен судом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
Теги
преступность убийство покушение суд

Все новости

В Бурятии перед судом предстанет сельчанин, который едва не спалил заживо семью
10.08.2022 в 16:14
В Бурятии появились «палаточные» воры
10.08.2022 в 15:30
В Улан-Удэ с маршрута в Нижние Тальцы уволился единственный водитель
10.08.2022 в 14:42
В Бурятии пенсионер вместо TV-тюнера получил коробку с землей
10.08.2022 в 14:32
На Ольхоне завершился турнир по вольной и национальной борьбе памяти Михаила Елбаскина
10.08.2022 в 13:44
Спасатели БПСО эвакуировали с хребта Хамар-Дабан москвичку с подозрением на аппендицит
10.08.2022 в 13:26
Житель Бурятии прыгнул с пирса в Байкал и утонул
10.08.2022 в 11:45
В Забайкалье не исключают возвращения антиковидных мер
10.08.2022 в 11:34
Маткапитал для реконструкции дома
10.08.2022 в 11:00
Глава Бурятии встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым
10.08.2022 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
В Бурятии появились «палаточные» воры
Одного из них, обкравшего туристов в местности Лемасово на побережье Байкала, задержали
10.08.2022 в 15:30
В Улан-Удэ с маршрута в Нижние Тальцы уволился единственный водитель
Сейчас ему срочно ищут замену
10.08.2022 в 14:42
Спасатели БПСО эвакуировали с хребта Хамар-Дабан москвичку с подозрением на аппендицит
Туристы из Московской области совершают сплав четвертой категории сложности по рекам Хангарул и Зун-Мурин
10.08.2022 в 13:26
В Забайкалье не исключают возвращения антиковидных мер
В Чите и девяти районах края идет быстрый подъем коронавируса
10.08.2022 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru