Общество 10.08.2022 в 16:34

Солдаты Монголии и России освободили от террористов населенный пункт в горно-пустынной местности

По такому сценарию завершилось российско-монгольское военное учение «Селенга-2022» с масштабными боевыми стрельбами
A- A+
Текст: Номер один
Солдаты Монголии и России освободили от террористов населенный пункт в горно-пустынной местности
Российские и монгольские мотострелковые подразделения на бронетранспортерах, под прикрытием вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ, ствольной артиллерии, систем противовоздушной обороны, станковых противотанковых гранатометов и минометов освободили от условного незаконного вооруженного формирования территории и уничтожили его, обеспечив защиту населенного пункта в горно-пустынной местности.

Прикрытие подразделений и уничтожение воздушных объектов «противника» осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Отметим, что это первое применение современной техники войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ за всю историю российско-монгольских учений «Селенга».

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ в свою очередь отработали высадку тактического десанта в тыловой район условного противника.  Разведчики провели занятие и «зачистку» района от условных диверсионно-разведывательных групп с целью создания благоприятных условий для дальнейших действий подразделений совместной тактической группы. Кроме того опытные летчики провели своевременную эвакуацию условно раненного в безопасный район для оказания медицинской помощи.

Отходящие группы условного противника были уничтожены в ходе залповой стрельбы минометных подразделений и расчетов 122-мм гаубиц Д-30.

На завершающем этапе розыгрыша практических действий, военнослужащие объединенной группировки провели операцию по выводу из условно захваченного населенного пункта мирных жителей, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

По завершении практического этапа учения с боевой стрельбой, перед главной вышкой состоялся парад военной техники, задействованной в военном учении. Всего в учении приняли участие около 1200 военнослужащих и около  300 единиц боевой и специальной техники.

Отметим, что впервые при планировании учения объединенным штабом  Главного командования Сухопутных войск ВС РФ, Объединенного стратегического командования Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии был разработан и приведен в действие замысел совместных тактических учений в горно-пустынной местности западной части Монголии.

Фото: ВВО
Теги
Россия Монголия оборона учения

Все новости

В Улан-Удэ за остановкой нашли мертвую женщину
10.08.2022 в 17:32
В Улан-Удэ полицейские задержали юного угонщика мопеда
10.08.2022 в 17:08
Солдаты Монголии и России освободили от террористов населенный пункт в горно-пустынной местности
10.08.2022 в 16:34
МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза
10.08.2022 в 16:30
В Бурятии перед судом предстанет сельчанин, который едва не спалил заживо семью
10.08.2022 в 16:14
В Бурятии появились «палаточные» воры
10.08.2022 в 15:30
В Улан-Удэ с маршрута в Нижние Тальцы уволился единственный водитель
10.08.2022 в 14:42
В Бурятии пенсионер вместо TV-тюнера получил коробку с землей
10.08.2022 в 14:32
На Ольхоне завершился турнир по вольной и национальной борьбе памяти Михаила Елбаскина
10.08.2022 в 13:44
Спасатели БПСО эвакуировали с хребта Хамар-Дабан москвичку с подозрением на аппендицит
10.08.2022 в 13:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
В Бурятии перед судом предстанет сельчанин, который едва не спалил заживо семью
Его бывшую сожительницу и двух ее детей спасли четверо студентов, услышавших крики женщины  
10.08.2022 в 16:14
В Бурятии появились «палаточные» воры
Одного из них, обкравшего туристов в местности Лемасово на побережье Байкала, задержали
10.08.2022 в 15:30
В Улан-Удэ с маршрута в Нижние Тальцы уволился единственный водитель
Сейчас ему срочно ищут замену
10.08.2022 в 14:42
Спасатели БПСО эвакуировали с хребта Хамар-Дабан москвичку с подозрением на аппендицит
Туристы из Московской области совершают сплав четвертой категории сложности по рекам Хангарул и Зун-Мурин
10.08.2022 в 13:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru