Солдаты Монголии и России освободили от террористов населенный пункт в горно-пустынной местности

Российские и монгольские мотострелковые подразделения на бронетранспортерах, под прикрытием вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ, ствольной артиллерии, систем противовоздушной обороны, станковых противотанковых гранатометов и минометов освободили от условного незаконного вооруженного формирования территории и уничтожили его, обеспечив защиту населенного пункта в горно-пустынной местности.Прикрытие подразделений и уничтожение воздушных объектов «противника» осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Отметим, что это первое применение современной техники войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ за всю историю российско-монгольских учений «Селенга».Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ в свою очередь отработали высадку тактического десанта в тыловой район условного противника. Разведчики провели занятие и «зачистку» района от условных диверсионно-разведывательных групп с целью создания благоприятных условий для дальнейших действий подразделений совместной тактической группы. Кроме того опытные летчики провели своевременную эвакуацию условно раненного в безопасный район для оказания медицинской помощи.Отходящие группы условного противника были уничтожены в ходе залповой стрельбы минометных подразделений и расчетов 122-мм гаубиц Д-30.На завершающем этапе розыгрыша практических действий, военнослужащие объединенной группировки провели операцию по выводу из условно захваченного населенного пункта мирных жителей, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.По завершении практического этапа учения с боевой стрельбой, перед главной вышкой состоялся парад военной техники, задействованной в военном учении. Всего в учении приняли участие около 1200 военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники.Отметим, что впервые при планировании учения объединенным штабом Главного командования Сухопутных войск ВС РФ, Объединенного стратегического командования Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии был разработан и приведен в действие замысел совместных тактических учений в горно-пустынной местности западной части Монголии.Фото: ВВО