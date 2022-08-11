В Бурятии может вырасти цена говядины

Фермеры и владельцы частных подворий в Бурятии в шоке - с 1 сентября они могут лишиться возможности легально поставлять на рынки мясную продукцию. Проблемы им создал приказ минсельхоза РФ, которым утверждены новые ветеринарные правила убоя животных и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса после убоя. Ведь после введения его в силу производители мяса не смогут забирать с убойных пунктов свое мясо и продавать его населению.Больше 30 лет в современной России «совершенствуют» законодательство, создавая серьезные сложности для отечественного производителя.Новый приказ минсельхоза РФ установил, что с 1 сентября теперь забивать скот возможно только в специализированных убойных пунктах, оборудованных всем необходимым.Казалось бы, все нормально, так и должно быть. Для запада России, где имеются крупные агрохолдинги, это не проблема - специализированных убойных цехов на предприятиях масса. В Бурятии другая ситуация. Основная масса фермеров ранее забивала скот у себя во дворах. Не случайно первыми забили тревогу районные чиновники. Так, в мессенджере Viber для сельхозпроизводителей Бичурского района появилось сообщение от администрации района, что фермеры с 1 сентября должны сдавать мясо только через специализированный мясной двор.Но далее выяснилось, что с 1 сентября фермер, сдав в убойный пункт свою скотину, забрать ее оттуда не сможет. Вернее, тушу ему могут отдать обратно, но вот уже продать ее легально у него не получится.- Вся проблема в том, что приказ плохо согласуется с ФГИС «Меркурий», системой, отслеживающей перемещение мяса до прилавка. Так вот в систему невозможно будет заложить мясо после убойного цеха, и оно станет считаться нелегальным, - рассказал бурятский фермер Виктор. - Соответственно, если мы повезем это не включенное в систему мясо в Улан-Удэ, то на рынках города ее не примут. Не говоря уже о том, что перевозка такого мяса приведет к штрафам - любой гаишник может нас остановить и проверить.Фермеры сегодня недоумевают, для чего все это сделано?- Мы можем и дальше сдавать мясо убойным пунктам, а последние уже сами внесут его в систему «Меркурий» и реализуют на рынках. Так, например, в Бичурском районе работает мясной двор из Хабаровска, который берет на убой с покупкой скотины по 175 рублей за килограмм живого веса и перевозит мясо в свой регион, где ее цена достигает 600 рублей за килограмм, - продолжает он. - Но вы сами понимаете, что если в Бичурском районе полноценно работает только один крупный специализированный пункт забоя, то они, если решат зарабатывать на перепродаже, установят ту цену, которую захотят. А куда деваться, придется платить.Еще один вариант - продажа мяса через Интернет. Это позволяет нелегально обходить «Меркурий», поскольку контакт идет по линии продавец-покупатель. А отследить покупки проверяющим довольно сложно и хлопотно.Однако фермеры признают - это не выход из положения.- В районах созданы группы в мессенджерах, где производители напрямую привозят мясо населению, но в основном речь там идет о крупных частях туш. По килограммам, как это происходит на рынках, обычно не продают, - продолжает фермер Виктор. - Ничего лучше сельхозрынков для сбыта нашей продукции не придумано, и изобретать велосипед тут не нужно.Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский полагает, что все это может привести к монополизации рынка и, как следствие, росту цен.- Продукция фермеров и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сегодня составляет значительную часть на мясном рынке Бурятии, особенно в районах, а если здесь начнутся перебои, то мы можем увидеть и локальные дефициты, и удорожание продукции, - сообщил он. - Похоже, мелкие производители будут «вымываться» с рынка, а выгодоприобретателями станут крупные российские агрохолдинги.Добавим, что на Центральном рынке Улан-Удэ с весны этого года и так установились довольно высокие цены на мясо говядины, килограмм которой достигает в цене 500 рублей. Пока спасают большие потоки дешевой курятины и свинины от крупных товаропроизводителей, однако и в этих секторах цены могут вырасти из-за сокращения поступления говядины.В Управлении ветеринарии Бурятии между тем воздерживаются от официальных комментариев, пояснив, что «пока из федерального центра не получены разъяснения относительно нового приказа». Однако неофициально редакции «Номер один» сообщили, что «для ЛПХ ничего не поменяется и они смогут забивать скот у себя или через специализированные убойные площадки». Впрочем, о «стыковке» системы «Меркурий» и нового приказа минсельхоза для реализации фермерами мяса на рынках ничего не было сказано. Ясности пока нет. Так что возникнет ли дефицит мяса на рынках или нет, мы, похоже, узнаем лишь после 1 сентября.Фото: «Номер один»