Общество 10.08.2022 в 17:48
ООН одобрит проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол в Монголии
Премьер-министр Монголии заручился обещанием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша поддержать проект ГЭС «Эгийн-гол»
Текст: Номер один
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, приветствуя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с его визитом в Монголию, сказал, что рад снова встретиться с ним в Монголии после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает МОНЦАМЭ.
«Во время Олимпийских игр в Пекине мы обсуждали с вами гидроэлектростанцию на реке Эг (или Эгийн-гол), которая является первым важным гидроэнергетическим проектом нашей страны. Строительные работы по этому проекту начались в 2016 году с привлечением льготного кредита в размере 1 млрд долларов от Китая, но работы были приостановлены из-за подачи Россией жалобы в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.
Исследования показали, что этот проект не окажет негативного влияния на водный режим реки Селенга и озера Байкал в России. Кроме того, наша страна объявила международный тендер и совместно с французской компанией проводит исследование биологического воздействия. Если результаты этих исследований будут представлены на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в следующем году и будет принято решение, то можно будет продолжить проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол», - сказал премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ и попросил активной поддержки со стороны ООН в решении проблемы этого проекта, который сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Монголии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул: «Развивающиеся страны не должны находиться в энергетической зависимости. Поэтому в этом отношении ООН готова оказать поддержку на политическом уровне, ознакомившись с результатами исследования на 46-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Собственно, о том, что проекты строительства ГЭС на притоках Селенги не закрыты, сенсацией не является. Об этом в июне прошлого года глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг говоирила в интервью корреспондентам РИА Новости.
Главный довод соседней страны заключается в том, что в Монголии не встает вопрос о дефиците электроэнергии, стране необходимы регулирующие мощности. «В ночное время, когда потребление электричества падает, электричество перетекает обратно в Российскую Федерацию за низкие тарифы, а потом недостаток мы импортируем из Российской Федерации уже по рыночным тарифам. Переток излишка в ночное время и импорт недостатка из России ложатся тяжким бременем на бюджет страны», - отмечала она.
А в начале июля нынешнего года премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил РФ участвовать в строительстве ГЭС «Эгийн-гол».
Напомним, что еще 2017 году на фоне общественных слушаний по проектам монгольских ГЭС «Шурэн» (на монгольском отрезке Селенги) и «Орхон» (гидропроект на притоке Селенги) в Монголии продолжалась подготовка к строительству гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол (еще один приток Селенги). В соседней стране была создана новая госкомпания «Эгийн голын усан цахилгаан станц». Она получила право собственности на земельный участок, а также оформила ряд других документов. Открывалась дорога к началу строительства.
Тогда международная экологическая коалиция «Реки без границ», обеспокоенная таким развитием событий, обратилась к ЮНЕСКО с письмом. Письмо возымело действие. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от властей Страны степей объяснений по поводу активизации деятельности по проекту ГЭС «Эгийн-гол».
Пять лет назад между РФ и Монголией так и не было найдено взаимопонимание относительно вариантов развития монгольской гидроэнергетики. Так, монголы предлагали проложить через свою территорию газопровод РФ – КНР. Россия хотела просто построить новые ЛЭП и увеличить поставку электроэнергии из Иркутской области.
И вот газопровод в Китай через Монголию уже строится, но проект ГЭС «Эгийн-гол» решено, видимо, не бросать. Причем, при открытой поддержке генсека ООН и на фоне политических заявлений и решений западных стран, объявивших отказ от импорта российских энергоресурсов. Интересная интрига закручивается...
Фото: montsame.mn
«Во время Олимпийских игр в Пекине мы обсуждали с вами гидроэлектростанцию на реке Эг (или Эгийн-гол), которая является первым важным гидроэнергетическим проектом нашей страны. Строительные работы по этому проекту начались в 2016 году с привлечением льготного кредита в размере 1 млрд долларов от Китая, но работы были приостановлены из-за подачи Россией жалобы в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.
Исследования показали, что этот проект не окажет негативного влияния на водный режим реки Селенга и озера Байкал в России. Кроме того, наша страна объявила международный тендер и совместно с французской компанией проводит исследование биологического воздействия. Если результаты этих исследований будут представлены на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в следующем году и будет принято решение, то можно будет продолжить проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол», - сказал премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ и попросил активной поддержки со стороны ООН в решении проблемы этого проекта, который сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Монголии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул: «Развивающиеся страны не должны находиться в энергетической зависимости. Поэтому в этом отношении ООН готова оказать поддержку на политическом уровне, ознакомившись с результатами исследования на 46-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Собственно, о том, что проекты строительства ГЭС на притоках Селенги не закрыты, сенсацией не является. Об этом в июне прошлого года глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг говоирила в интервью корреспондентам РИА Новости.
Главный довод соседней страны заключается в том, что в Монголии не встает вопрос о дефиците электроэнергии, стране необходимы регулирующие мощности. «В ночное время, когда потребление электричества падает, электричество перетекает обратно в Российскую Федерацию за низкие тарифы, а потом недостаток мы импортируем из Российской Федерации уже по рыночным тарифам. Переток излишка в ночное время и импорт недостатка из России ложатся тяжким бременем на бюджет страны», - отмечала она.
А в начале июля нынешнего года премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил РФ участвовать в строительстве ГЭС «Эгийн-гол».
Напомним, что еще 2017 году на фоне общественных слушаний по проектам монгольских ГЭС «Шурэн» (на монгольском отрезке Селенги) и «Орхон» (гидропроект на притоке Селенги) в Монголии продолжалась подготовка к строительству гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол (еще один приток Селенги). В соседней стране была создана новая госкомпания «Эгийн голын усан цахилгаан станц». Она получила право собственности на земельный участок, а также оформила ряд других документов. Открывалась дорога к началу строительства.
Тогда международная экологическая коалиция «Реки без границ», обеспокоенная таким развитием событий, обратилась к ЮНЕСКО с письмом. Письмо возымело действие. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от властей Страны степей объяснений по поводу активизации деятельности по проекту ГЭС «Эгийн-гол».
Пять лет назад между РФ и Монголией так и не было найдено взаимопонимание относительно вариантов развития монгольской гидроэнергетики. Так, монголы предлагали проложить через свою территорию газопровод РФ – КНР. Россия хотела просто построить новые ЛЭП и увеличить поставку электроэнергии из Иркутской области.
И вот газопровод в Китай через Монголию уже строится, но проект ГЭС «Эгийн-гол» решено, видимо, не бросать. Причем, при открытой поддержке генсека ООН и на фоне политических заявлений и решений западных стран, объявивших отказ от импорта российских энергоресурсов. Интересная интрига закручивается...
Фото: montsame.mn
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