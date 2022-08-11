Общество 11.08.2022 в 09:37

В Улан-Удэ вахтовик оплатил долги по налогам только после ареста его автомобиля

Мужчина сразу нашел 360 тысяч рублей
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ вахтовик оплатил долги по налогам только после ареста его автомобиля
pixabay.com
Судебные приставы Советского района Улан-Удэ взыскали с 43-летнего улан-удэнца, работающего вахтовым методом в крупной компании, налоговую задолженность в размере  360 тысяч рублей. У мужчины арестовали автомобиль и банковские счета, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

После ареста автомобиля марки Toyota Succeed, мужчина обязался оплатить сумму задолженности из заработной платы. Вскоре денежные средства, поступившие на арестованный зарплатный счет, оказались достаточными для погашения суммы задолженности в полном объеме и окончания исполнительного производства фактическим исполнением.

«В результате деятельности судебных приставов в первом полугодии текущего года сумма недоимки по налогам физических лиц снизилась на 148 миллионов рублей, что на 25 миллионов рублей больше, чем в 2021 году»

- добавили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
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