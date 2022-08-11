Общество 11.08.2022 в 09:36

В аэропорту Улан-Удэ изъяты горшечные цветы и посадочный материал

Более 30 кг этой продукции пытался ввезти из Монголии гражданин России
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В аэропорту Улан-Удэ изъяты горшечные цветы и посадочный материал
Государственные инспекторы Россельхознадзора   выявили нарушение правил и норм обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции с территории Монголии, сообщили в региональном управлении ведомства.

В багаже у прилетевшего рейсом Улан-Батор - У рейсом Улан-Батор-Улан-Удэ гражданина  России обнаружена подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска – посадочный материал, горшечные растения в ассортименте общим весом более 30 кг неизвестного происхождения без фитосанитарного сертификата. Подкарантинная продукция изъята и отправлена для анализа в Бурятский филиал ФГБУ «ВНИИКР», в дальнейшем растения будут уничтожены.

Согласно закону «О карантине растений», ввоз в РФ подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата. Перечнем подкарантинной продукции посадочный материал отнесены к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, которая подлежит карантинному фитосанитарному контролю.
Физическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.

Всего с начала 2022 года в Бурятии изъято 8 горшечных цветов, 9 саженцев с почвой. Остановлено и отправлено обратно в Россию для получения фитосанитарного сертификата 240 цветов, 225 плодово-ягодных культур, 10 саженцев овощей, более 31 кг лука-севка и 20 кг семян газонной травы.

Фото: Россельхознадзор
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