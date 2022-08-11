Общество 11.08.2022 в 10:00

В Забайкалье вскрыты факты мошенничества на строительстве БАМ-2

При сдаче выполненных работ внесены заведомо недостоверные сведения об объемах произведенного строительства на 3,5 млн руб
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Текст: Номер один
В Забайкалье вскрыты факты мошенничества на строительстве БАМ-2
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры при строительстве двухпутной вставки на перегоне Сюльбан-Наледный (Забайкальский край).
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Как сообщили в пресс-службе надзорного ве Установлено, что бывшим генеральным директором подрядной организации, осуществлявшей работы по объекту – ООО «Севинвестстрой», при сдаче выполненных работ внесены заведомо недостоверные сведения об объемах произведенного строительства, в результате чего организацией излишне получены денежные средства на сумму свыше 3,5 млн руб.

По материалам проверки  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Фото:epp.genproc.gov.ru
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