В Забайкалье вскрыты факты мошенничества на строительстве БАМ-2

Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры при строительстве двухпутной вставки на перегоне Сюльбан-Наледный (Забайкальский край).Как сообщили в пресс-службе надзорного ве Установлено, что бывшим генеральным директором подрядной организации, осуществлявшей работы по объекту – ООО «Севинвестстрой», при сдаче выполненных работ внесены заведомо недостоверные сведения об объемах произведенного строительства, в результате чего организацией излишне получены денежные средства на сумму свыше 3,5 млн руб.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.Фото:epp.genproc.gov.ru