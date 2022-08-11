Общество 11.08.2022 в 11:22

Из кранов жителей Улан-Удэ течет вода с серебром

К такому выводу пришли эксперты «Водоканала»
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Текст: Константин Воронов
Из кранов жителей Улан-Удэ течет вода с серебром
8 августа в рамках традиционных исследований сотрудники испытательной лаборатории «Водоканала» обнаружили, что в воде, поднятой из скважин богородского водозабора, присутствуют примеси серебра. Их всего 0,042 мг на литр, что не превышает действующих требований СанПиН. Такое его количество абсолютно безопасно для человека, заверили на предприятии.

В «Водоканале» не исключили, что именно природная очистка серебром делает улан-удэнскую водопроводную воду такой приятной на вкус.

«Наша вода поистине уникальна. Многие гости нашей столицы отмечают, что улан-удэнская вода по вкусу практически не отличается от родниковой. Конечно, ведь глубина скважин, из которых она добывается, варьируется от 30 до 180 метров. Природа наделила нашу водопроводную воду такими свойствами, что она фактически не нуждается в дополнительном обеззараживании - оно происходит естественным путём», - сообщил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

По мнению специалистов, появление серебра в водопроводной воде обусловлено только природными факторами.

«Еще знаменитый Гиппократ использовал для лечения ран листы и повязки, пропитанные водой, настоявшейся в серебряных чашах. Не менее известный древнегреческий историк Геродот упоминал, что в войсках персидского царя Кира II Великого для перевозки воды использовались только серебряные сосуды: это позволяло сохранять жидкость пригодной для питья в условиях длительных походов. Антимикробную активность серебра использовали и в ХХ веке. На его основе изготовляли капли для лечения глазных инфекций, его принимали внутрь при самых разных болезнях, в том числе, и  от простуды. Популярность серебряной воды снизилась лишь с появлением антибиотиков», - рассказали на предприятии.

Однако, несмотря на возможные  ценные свойства водопроводной воды, директор «Водоканала»  пояснил, что ежедневные профилактические мероприятия по очистке воды при помощи современной станции обеззараживания будут проводиться в штатном режиме, согласно утверждённому регламенту.

Фото: «Номер один»
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