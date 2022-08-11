В Забайкалье все еще судят бандитов, оборзевших в 90-х

Межрайонным Борзинским прокурором Денисом Хохловым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего лидера устойчивой вооруженной группы (банды Калганские), которая систематически и регулярно совершала нападения на жителей юго-восточных районов Забайкалья, сообщили в краевой прокуратуре.Уголовное дело расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.Лидер банды обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства пяти лиц, организованной группой, с целью сокрытия другого преступления, сопряженное с разбоем.По версии следствия, в апреле 2001 года в лесном массиве К. и двое других участников преступной группы совершили убийство другого участника С., опасаясь, что последний может сообщить о их преступной деятельности. С., ничего не подозревающий об опасности, был застрелен. От трупа участники группы избавились, закопав тело С. в земле.Кроме того, в июне 2003 года у одного из участников преступной группы с фермерской стоянки украли строительные материалы и домашний скот. Подозревая в хищении имущества своих работников, хозяин фермы обратился к лидеру группы, которым принято решение наказать двух нерадивых работников, которые не уберегли имущество хозяина. Так, лидером преступной группы К. после применения насилия в отношении работников, было решено убить обоих. Их смерть попытались преподнести как самоубийство, однако версия была слишком неправдоподобной, в связи с чем было принято решение спрятать трупы, закопав их на территории фермы. При этом заявить в правоохранительные органы о краже имущества и безвестном исчезновении работников.Череда убийств К. продолжилась в апреле 2007 года, когда к ним обратился борзинский предприниматель с целью отыскания своего сейфа с денежными средствами и с подозрением о причастности к краже жителя города Борзи. Организованное разбойное нападение на дом последнего, якобы причастного к хищению имущества предпринимателя, переросло в убийство двух лиц. Сожительница, находящаяся в доме, также была убита.Сейф с денежными средствами, так страстно пытающийся отыскать предприниматель Борзинского района, по месту жительства убитой семьи так и не нашел. Избавиться от трупов решено было на лесосеке предпринимателя посредством сжигания.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Борзинский городской суд Забайкальского края.Банда Калганских прекратила своё существование после задержания её лидера К. в июне 2007 года за серию разбойных нападений, а в последующем и других ее участников. Многие участники преступной группы являются ныне покойными, остальные осуждены к разным срокам наказания, которые отбывают на сегодняшний день в местах лишения свободы.Фото: pixabay.com