Общество 11.08.2022 в 11:20

В Забайкалье все еще судят бандитов, оборзевших в 90-х

В Борзе перед судом предстанет лидер банды за убийства пяти человек, совершенные более 15 лет назад
A- A+
Текст: Номер один
В Забайкалье все еще судят бандитов, оборзевших в 90-х
Межрайонным Борзинским прокурором Денисом Хохловым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего лидера устойчивой вооруженной группы (банды Калганские), которая систематически и регулярно совершала нападения на жителей юго-восточных районов Забайкалья, сообщили в краевой прокуратуре.

Уголовное дело расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Лидер банды обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства пяти лиц, организованной группой, с целью сокрытия другого преступления, сопряженное с разбоем.

По версии следствия, в апреле 2001 года в лесном массиве К. и двое других участников преступной группы совершили убийство другого участника С., опасаясь, что последний может сообщить о их преступной деятельности. С., ничего не подозревающий об опасности, был застрелен. От трупа участники группы избавились, закопав тело С. в земле.

Кроме того, в июне 2003 года у одного из участников преступной группы с фермерской стоянки украли строительные материалы и домашний скот. Подозревая в хищении имущества своих работников, хозяин фермы обратился к лидеру группы, которым принято решение наказать двух нерадивых работников, которые не уберегли имущество хозяина. Так, лидером преступной группы К. после применения насилия в отношении работников, было решено убить обоих. Их смерть попытались преподнести как самоубийство, однако версия была слишком неправдоподобной, в связи с чем было принято решение спрятать трупы, закопав их на территории фермы. При этом заявить в правоохранительные органы о краже имущества и безвестном  исчезновении работников.

Череда убийств К. продолжилась в апреле 2007 года, когда к ним обратился борзинский предприниматель с целью отыскания своего сейфа с денежными средствами и с подозрением о причастности к краже жителя города Борзи. Организованное разбойное нападение на дом последнего, якобы причастного к хищению имущества предпринимателя, переросло в убийство двух лиц. Сожительница, находящаяся в доме, также была убита.

Сейф с денежными средствами, так страстно пытающийся отыскать предприниматель Борзинского района, по месту жительства убитой семьи так и не нашел. Избавиться от трупов решено было на лесосеке предпринимателя посредством сжигания.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Борзинский городской суд Забайкальского края.

Банда Калганских прекратила своё существование после задержания её лидера К. в июне 2007 года за серию разбойных нападений, а в последующем и других ее участников. Многие участники преступной группы являются ныне покойными, остальные осуждены к разным срокам наказания, которые отбывают на сегодняшний день в местах лишения свободы.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность банда лидер суд

Все новости

Музеям в регионах РФ нужны туристические автобусы
11.08.2022 в 11:45
Из кранов жителей Улан-Удэ течет вода с серебром
11.08.2022 в 11:22
В Забайкалье все еще судят бандитов, оборзевших в 90-х
11.08.2022 в 11:20
Как проверить, есть ли долги на квартире?
11.08.2022 в 11:00
В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка
11.08.2022 в 10:38
В Забайкалье вскрыты факты мошенничества на строительстве БАМ-2
11.08.2022 в 10:00
В Улан-Удэ поймали бесстрашного наркомана
11.08.2022 в 09:56
В Улан-Удэ «Камаз» задавил 9-летнего мальчика
11.08.2022 в 09:55
Алексей Цыденов рассказал о миграции и нехватке кадров в Бурятии
11.08.2022 в 09:52
В Улан-Удэ вахтовик оплатил долги по налогам только после ареста его автомобиля
11.08.2022 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
Музеям в регионах РФ нужны туристические автобусы
Директор Этнографического музея народов Забайкалья поделился опытом с коллегами

11.08.2022 в 11:45
Из кранов жителей Улан-Удэ течет вода с серебром
К такому выводу пришли эксперты «Водоканала»
11.08.2022 в 11:22
Как проверить, есть ли долги на квартире?
Где можно самостоятельно уточнить информацию
11.08.2022 в 11:00
В Забайкалье вскрыты факты мошенничества на строительстве БАМ-2
При сдаче выполненных работ внесены заведомо недостоверные сведения об объемах произведенного строительства на 3,5 млн руб
11.08.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru