Общество 11.08.2022 в 11:45

Музеям в регионах РФ нужны туристические автобусы

Директор Этнографического музея народов Забайкалья поделился опытом с коллегами

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Текст: Номер один
Музеям в регионах РФ нужны туристические автобусы
Музеям в регионах России необходима господдержка на приобретение комфортабельных туристических автобусов при условии запуска ими новых экскурсионных маршрутов. Собственный транспорт поможет повысить посещаемость, считает директор Этнографического музея народов Забайкалья в Бурятии Алексей Маладаев.

«Музеям нужна инфраструктура, и частью этой инфраструктуры должны быть удобные туристические транспортные средства. Для музеев, которые возьмут на себя обязательство сформировать, к примеру, не менее пяти определенных туристических маршрутов, государство [могло бы] выделять автобусы. Ни один музей не может себе позволить закупить транспорт. Многим региональным музеям это было бы полезно», - сказал Маладаев на проходившем в Кемерове круглом столе в рамках всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Он отметил, что подобный опыт уже положительно зарекомендовал себя в музее Улан-Удэ.

Этнографический музей народов Забайкалья находится в пригороде столицы Бурятии и занимает территорию около 20 гектаров. Благодаря поддержке республиканского министерства культуры для музея приобретены два комфортабельных автобуса, которые в период учебного года ежедневно доставляют на экскурсии от двух до четырех групп.

«Работаем по Пушкинской карте. Мы на автобусах возим к себе посетителей, организованные группы учащихся, и это очень удобно - мы забрали их (посетителей - прим. ТАСС) из учебного заведения и вернули. Кроме того, по заявке мы можем составить новый маршрут - обзорную экскурсию по городу, выезды на памятники природы. Можно пойти дальше - туры выходного дня, семейные туры сделать. Когда у меня есть автобус, я могу сам генерировать этот продукт», - пояснил директор музея в беседе с ТАСС.

В Кемерове 4-5 августа проходили проектно-аналитические мероприятия всероссийского проекта «Музейные маршруты России», организованные Министерством культуры РФ при поддержке правительства Кузбасса. Главными темами обсуждения являлись методики продвижения военно-исторических музеев в РФ и популяризация уникального культурно-исторического наследия регионов через краеведческие музеи.

Фото: нашэтномузей.рф
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