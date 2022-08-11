Турецкие сериалы: мир авантюр, любви, предательства и верности

Турецкие сериалы внезапно полюбились не только жителями России, но и всего мира. Многие из них имеют многочисленные премии, а актеры попадают в списки самых красивых людей. Привлекательна смесь в кинолентах Европы и Азии. Зрителю нравятся романтические мужчины, иногда отрицательные персонажи покоряют сердца юных девушек и становятся их идолами. Подборка самых интересных сериалов:ВетреныйГероиня сериала «Ветреный» Райан выросла в провинции в семье местного авторитета. Дед не любит девушку, относится к ней, как к обузе. Добродушная Райан встречает Мирана, завязываются любовные отношения. Вскоре он делает предложение своей возлюбленной. Начинается подготовка к свадьбе. Юная особа не догадывается, что мужчина поставил перед собой единственную цель – любой ценой подобраться к ее семье и отомстить. Неожиданно происходят события, заставляющие юношу пересмотреть происходящие события.Любовь напрокатВ сериале «Любовь напрокат» Омар – преуспевающий молодой человек, сумевший добиться высот в карьере. Его родственники решают исправить ситуацию на личном фронте и женить его на подходящей женщине. Эта идея Омару не приходится по душе. У Дефне нет денег, умер отец, а мать давно ушла из семьи. У нее начинаются резкие изменения в жизни после случайного поцелуя. Омар желает сбежать от нелюбимой невесты, поэтому целует Дефне у всех на глазах. Начинается авантюра, в которой главная героиня оказалась перед выбором: настоящие чувства или финансы.Постучись в мою дверьВ сериале «Любовь напрокат» Омар – преуспевающий молодой человек, сумевший добиться высот в карьере. Его родственники решают исправить ситуацию на личном фронте и женить его на подходящей женщине. Эта идея Омару не приходится по душе. У Дефне нет денег, умер отец, а мать давно ушла из семьи. У нее начинаются резкие изменения в жизни после случайного поцелуя. Омар желает сбежать от нелюбимой невесты, поэтому целует Дефне у всех на глазах. Начинается авантюра, в которой главная героиня оказалась перед выбором: настоящие чувства или финансы.Постучись в мою дверьБизнесмен Агях успешно управляет одним из самых крупных логистических предприятий. Он женат на красивой женщине, привык к роскоши и уважению. Его сын учится в престижном университете. Планируется, что после обучения он сможет постепенно научиться управлять отцовским бизнесом. Агях вынужден заботиться и о больном племяннике. Карачай решает помочь и найти супругу для Недима. Он приглашает скромную девушку пожить в его доме для знакомства с будущими родственниками. В нее влюбляется Дженк. Планы Агяха могут сорваться.Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.