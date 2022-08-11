Общество 11.08.2022 в 12:46

Удалите нас на «удаленку»!

Четверо из десяти россиян готовы согласиться на меньшую зарплату ради удаленной работы
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Текст: Номер один
Удалите нас на «удаленку»!
Россияне уже соскучились по удаленной работе: сегодня на снижение зарплаты ради дистанционки согласно больше россиян, чем год назад. Каждый пятый опрошенный не против отказаться от 5% своего дохода, чтобы не ходить в офис каждый день. При этом на такое сокращение зарплаты чаще бывают готовы женщины, чем мужчины, сообщает результаты своего опроса 1600 представителей экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться удаленно, портал SuperJob.

Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы сегодня готовы в общей сложности 38% россиян. По их расчетам, сокращение дохода будет компенсировано не только удобством графика, но и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома. Ради удаленки каждый пятый (20%) согласен отказаться от 5% своей зарплаты, каждый десятый (10%) — от 10%. Снизить свои зарплатные ожидания на 15% готовы 2% опрошенных, на 20% и 25% — по 3%. Не согласны на меньшую зарплату ради работы дистанционно 39% россиян.

Тех, кто не согласен на финансовые жертвы ради удаленки, среди мужчин больше, чем среди женщин. Среди граждан старше 45 лет — больше, чем среди тех, кому еще не исполнилось 35. Россияне с зарплатой от 80 тыс руб противятся снижению уровня дохода чаще, чем те, кто зарабатывает до 50 тыс руб в месяц.

Увы, по данным SuperJob, число компаний, где есть удаленные сотрудники, в последние месяцы сокращается: по сравнению с мартом текущего года их стало меньше вдвое, а по сравнению с февралем — в 4,5 раза.

Фото: pixabay.com
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