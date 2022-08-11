Алдар Дамдинов: «Задача – чтобы выпускники оставались и работали здесь»

В последнее время большие силы брошены на решение кадровой проблемы в Бурятии. Особенно в таких сферах, как медицина и образование. Один из инструментов в этой борьбе – подготовка специалистов в местных вузах. О том, как происходит эта работа рассказал ректор БГУ Алдар Дамдинов.- Есть две причины. Первая – это старение кадров. Посмотрите по школам – очень много возрастных преподавателей. Средний возраст педагогов уже приближается к 50 годам. В медицине примерно то же самое, хотя там молодежи побольше. Это сильно поджимает БГУ, как основного поставщика кадров в этих отраслях, потому что людей, готовых работать в школах или больницах еще какое-то время, остается не так много. И люфт времени для подготовки кадров небольшой.Вторая причина – за последние полтора десятка лет пошла очень серьезная кадровая миграция. Ни в советское время, ни даже в 90-е годы мы такого не наблюдали – переезды учителей в Москву, переезды врачей еще дальше на Дальний Восток. То есть пошла погоня за длинным рублем и возможностями. Это факторы, которые негативно влияют на ситуацию. Вижу, что правительство Бурятии в последние годы предпринимает меры по сдерживанию миграционного оттока. Их шаги в этом направлении считаю разумными и последовательными. Просто необходимо время и терпение.- Если взглянуть с исторической точки зрения (БГУ в этом году отмечает 90-летие), при организации университета было принято правильное решение о создании медицинского института. Сегодня мы ежегодно выпускаем более 100 специалистов для здравоохранения. И большинство из них – это ребята, которые устраиваются и работают в наших медучреждениях. Часть, конечно, уезжает в ординатуру, но чаще всего они возвращаются.Задача – чтобы кадры, которые выпускаются, оставались и работали здесь. Что мы для этого делаем? У нас уже не первый год работает программа целевого набора абитуриентов от разных поликлиник и больниц. Мы бесплатно готовим кадры для них напрямую. И, заканчивая обучение, выпускники обязаны по крайней мере 3 года работать в этом учреждении.- В планах и программе было заложено, и все это прекрасно знали, что с этого года химия будет сдаваться не только теоретически, но и практически. Часть заданий – лабораторные. То есть, нужно руками делать, на практике. И это была большая проблема, потому что многие дети впервые видели лабораторное оборудование.Проблема есть, и ее нужно решать. Каким образом? Сегодня уже существует сеть СДОК – система дистанционного образовательного комплекса, созданная в том числе и с участием БГУ, но нужно смотреть шире, поэтому мы предлагаем создать на базе нашего вуза Сетевой Университетский Образовательный Округ, в задачи которого будет входить не только подготовка к ЕГЭ, а большая профориентационная работа.Вопрос по сложности химии и биологии мы решаем через создание медицинских классов по всей республике. На сегодня в эти медицинские классы у нас записалось порядка 140 школьников.Эти классы существуют в сети. В них может обучаться, к примеру, два ребенка из одной школы, четыре ребенка из другой и так далее. Мы их объединяем в один виртуальный класс и с ними работаем.Раз в месяц или в два месяца мы их приглашаем и работаем здесь уже, что называется, вживую. Прямо в БГУ. Будем прогонять их через всю систему олимпиад, через какие-то дополнительные курсы. В итоге мы будем видеть и понимать, готов ребенок сдать экзамен или нет.Второй проект, который мы запускаем уже с 1 октября – это открытие бесплатного подготовительного отделения для желающих стать врачами - целевой медицинский рабфак. Он будет создан по решению правительства Бурятии.Рабфак будет организован на 50 мест. Из них 30 мест для тех, кто поступает после школы, и еще 20 мест для выпускников колледжей. При этом, все затраты на обучение берет на себя бюджет республики.- Конкурс на педагогические специальности есть, абитуриенты идут. Сейчас мы увеличиваем темпы по подготовке именно педагогических специальностей. С будущего года выпуск по этим направлениям будет расти.У нас есть соглашение с минобрнауки Бурятии, которое было заключено по поручению главы республики. В этом году впервые у нас 50 дополнительных мест закрыто бюджетом Бурятии. Фактически это договорники, но оплата за обучение идет из бюджета. Они приходят на самые разные педагогические специальности. Это учителя истории, биологии, химии, русского языка и так далее. Они потом пойдут работать по разнарядке в школы. Это помимо тех контрольных цифр, которые мы имеем по учителям. То есть, уже порядка 100 человек ежегодно мы будем выпускать для системы образования.Конечно, этого недостаточно. Сейчас только в Улан-Удэ требуется порядка 250 учителей. По данным минобрнауки в целом по республике порядка 500-600.Необходимо возобновлять кадровый потенциал молодыми учителями – это факт. Для этого нужно создавать условия. И эта работа идет. К примеру, программа «Земский учитель», по которой педагогу полагается миллион рублей. Но она, во-первых, ограничена по количеству участников. Во-вторых, задерживает учителей лишь на несколько лет.Нужно работать адресно. В каждой школе учитель должен работать с теми учениками, у кого есть способности и желание, и готовить их не только к поступлению на педагогическую специальность, но и к тому, чтобы остаться в республике. То есть в определенном смысле воспитывать чувство патриотизма.Многие поднимают вопрос заработных плат учителей, что также является одним из решающих факторов. И здесь нужно сказать, что зарплаты за последние годы выросли. Я думаю, этот рост будет продолжаться, делая профессию учителя еще более привлекательной.- Мы совместно с главой Бурятии работаем по нескольким серьезным проектам. Один из основных на сегодня – это строительство кампуса в Улан-Удэ.В центре города планируется построить большой кампус, который станет точкой притяжения для молодежи. Он должен быть современный, удобный. Там будет общежитие, учебные лаборатории, технопарки, оздоровительный комплекс. Это многомиллиардная тема. Таких кампусов планируется всего около 30 по стране. И мы запрыгнули в последний вагон, во многом благодаря Алексею Цыденову, который в мае этого года поставил этот вопрос перед президентом страны Владимиром Путиным и получил одобрение.Также я внес предложение о строительстве круглогодичного комплекса на Байкале. Задача – создание здесь, в Бурятии образовательного центра всероссийского уровня, где будут собираться лучшие студенты со всей страны, в том числе – айтишники. Для них планируется приглашать известных спикеров, к примеру, Германа Грефа, которые будут с ними работать.Таким образом мы повысим престиж Бурятии и создадим основу для создания масштабных инновационных проектов, реализуемых на уровне страны.- Вузы Бурятии имеют свой престиж. Скажу за БГУ: у нас обучаются студенты из 53 регионов страны. Приезжают из Ленинградской области, из Московской области. Многие едут поступать на востоковедение. У нас там большой конкурс. Это англо-корейское, англо-китайское, англо-японское и другие направления. Также – медицинское направление. Все знают, что мы преподаем еще и восточную медицину: иглотерапия, рефлексотерапия. Это привлекает абитуриентов со всей страны.На некоторые направления нам, наоборот, приходится искать абитуриентов. Например, мы ищем на химию, на физтех – это достаточно сложные направления. Мы стараемся набирать лучших и ищем таких ребят.Там есть свои плюсы. Например, на химическом факультете ребята уже с 3 курса уже имеют работу. Это те, кто уже замотивированы, закрепился и поладил с химией. А к концу 4 курса за ними начинается охота работодателей. Все химики выпускаются уже на зарплату минимум в 50 тысяч рублей. Проблем с трудоустройством у них нет. А школьники про это мало знают.Если же говорить в целом, то в рейтинге RAEX мы занимаем 5 позицию по Дальневосточному округу среди 38 вузов. Другие вузы республики тоже занимают достойные места. Это показатель того, что мы не в последних рядах и наши образовательные учреждения достаточно хорошо котируются.