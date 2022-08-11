Общество 11.08.2022 в 14:34

Собака Бурятской таможни опровергла поговорку «деньги не пахнут»

Почти  5 тысяч незадекларированных долларов  выявили с ее помощью таможенники в аэропорту Улан-Удэ
A- A+
Текст: Номер один
Собака Бурятской таможни опровергла поговорку «деньги не пахнут»
Деньги, во всяком случае, доллары, все-таки, пахнут. Это доказала служебная собака  Бурятской таможни. Она обозначила своим поведением возможное наличие американской валюты в чемодане иностранного туриста, который выбрал зеленый коридор в зоне таможенного контроля.

В итоге таможенники выявили у интуриста 4800  незадекларированных долларов. Проведенный досмотр показал, что  у пассажира при себе было 14800 долларов (148 банкнот номиналом по 100 долларов). Ввозимая сумма  почти на 5 тысяч долларов превышала беспошлинную норму и  не была внесена в пассажирскую таможенную декларацию, как требуют  таможенные правила, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

По факту недекларирования наличных денежных средств Бурятская таможня возбудила в отношении гражданина дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России. Валюта, превышающая установленную беспошлинную норму ввоза (в сумме 4800 долларов, изъята и помещена в камеру вещественных доказательств таможни.

Начальник Улан-Удэнского таможенного поста Александр Третьяков обращает внимание граждан, планирующих  поездку за границу, на необходимость  ознакомиться с таможенным законодательством, запретами и ограничениями страны, куда вы выезжаете. Ввозить наличные денежные средства в Россию можно в любом количестве.  Но если общая сумма в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США, ее необходимо задекларировать путем подачи пассажирской таможенной декларации и следовать по красному коридору.  В случае если вы ввозите валюту в эквиваленте более 100 тысяч долларов США, необходимо документально подтвердить происхождение денежных средств.

Фото: Бурятская таможня
Теги
граница валюта изъятие

Все новости

В Бурятии задержаны два омулевых браконьера
11.08.2022 в 14:52
Собака Бурятской таможни опровергла поговорку «деньги не пахнут»
11.08.2022 в 14:34
Алдар Дамдинов: «Задача – чтобы выпускники оставались и работали здесь»
11.08.2022 в 14:30
Житель Бурятии обокрал пенсионерку, прикинувшись сантехником
11.08.2022 в 12:50
Удалите нас на «удаленку»!
11.08.2022 в 12:46
Музеям в регионах РФ нужны туристические автобусы
11.08.2022 в 11:45
Из кранов жителей Улан-Удэ течет вода с серебром
11.08.2022 в 11:22
В Забайкалье все еще судят бандитов, оборзевших в 90-х
11.08.2022 в 11:20
Как проверить, есть ли долги на квартире?
11.08.2022 в 11:00
В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка
11.08.2022 в 10:38
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
В Бурятии задержаны два омулевых браконьера
Они ловили байкальского эндемика при помощи сетей и лодок
11.08.2022 в 14:52
Алдар Дамдинов: «Задача – чтобы выпускники оставались и работали здесь»
Ректор БГУ рассказал о подготовке врачей и учителей, престижности бурятских вузов и будущих проектах
11.08.2022 в 14:30
Удалите нас на «удаленку»!
Четверо из десяти россиян готовы согласиться на меньшую зарплату ради удаленной работы
11.08.2022 в 12:46
Музеям в регионах РФ нужны туристические автобусы
Директор Этнографического музея народов Забайкалья поделился опытом с коллегами

11.08.2022 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru