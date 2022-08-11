Собака Бурятской таможни опровергла поговорку «деньги не пахнут»

Деньги, во всяком случае, доллары, все-таки, пахнут. Это доказала служебная собака Бурятской таможни. Она обозначила своим поведением возможное наличие американской валюты в чемодане иностранного туриста, который выбрал зеленый коридор в зоне таможенного контроля.В итоге таможенники выявили у интуриста 4800 незадекларированных долларов. Проведенный досмотр показал, что у пассажира при себе было 14800 долларов (148 банкнот номиналом по 100 долларов). Ввозимая сумма почти на 5 тысяч долларов превышала беспошлинную норму и не была внесена в пассажирскую таможенную декларацию, как требуют таможенные правила, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.По факту недекларирования наличных денежных средств Бурятская таможня возбудила в отношении гражданина дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России. Валюта, превышающая установленную беспошлинную норму ввоза (в сумме 4800 долларов, изъята и помещена в камеру вещественных доказательств таможни.Начальник Улан-Удэнского таможенного поста Александр Третьяков обращает внимание граждан, планирующих поездку за границу, на необходимость ознакомиться с таможенным законодательством, запретами и ограничениями страны, куда вы выезжаете. Ввозить наличные денежные средства в Россию можно в любом количестве. Но если общая сумма в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США, ее необходимо задекларировать путем подачи пассажирской таможенной декларации и следовать по красному коридору. В случае если вы ввозите валюту в эквиваленте более 100 тысяч долларов США, необходимо документально подтвердить происхождение денежных средств.Фото: Бурятская таможня