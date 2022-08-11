Общество 11.08.2022 в 14:52

В Бурятии задержаны два омулевых браконьера

Они ловили байкальского эндемика при помощи сетей и лодок
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Текст: Номер один
В Бурятии задержаны два омулевых браконьера
Сотрудники Улан-Удэнского Линейного отдела МВД России на транспорте, в ходе рейда в Кабанском районе задержали браконьеров, занимавшихся выловом омуля в акватории  Байкала, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.

Один из них - 31-летний местный житель - выловил при помощи лодки и рыболовной сети длиной около 60 метров омуль на 72 тыс рублей. Второй 19-летний молодой мужчина незаконно добыл биоресурсы при помощи сетей и лодки на 105 тыс рублей. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составил 177 тысяч рублей.

Незаконная добыча водных биологических ресурсов предполагает уголовную ответственность по части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей.

Транспортная полиция напоминает, что с 1 октября 2017 года вылов омуля на озере Байкал запрещен. Ограничения введены для сохранения популяции байкальского эндемика.

Фото: egov-buryatia.ru
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