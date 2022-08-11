В Улан-Удэ чиновники 10 лет игнорируют жалобы жителей Кирзавода

Как сообщили «фронтовики», жители домов №№1А, 3А, 5А по ул. Шаляпина на протяжении многих страдают от затопления дворовых территорий в периоды таяния снега и обильного выпадения осадков. Больше всего достается дому №1 А, расположенному в самой низкой точке улицы – сточные воды подтапливают даже его подвальные помещения. Сюда стекают образовавшиеся воды со всего микрорайона Кирзавод. Проблема существует около 20 лет и последние 10 лет на жалобы и обращения жителей городские службы и чиновники перестали реагировать.





Эксперты Народного фронта организовали выезд на место, где с участием местных жителей и чиновников состоялось два рабочих совещания. Представитель администрации района пояснил, что для увода воды, стекающей с части микрорайона в сторону очистных сооружений ТГК-14, принято решение об изменение рельефа местности в ходе проводимого сейчас ремонта автодороги по ул. Моховая. Это решение предполагает снижение потока в сторону домов 1А, 3А, 5А по ул. Шаляпина.





Эксперты Народного фронта в Бурятии обратились в администрацию Железнодорожного района Улан-Удэ с просьбой решить проблему затопления улицы и подвалов нескольких многоквартирных домов на ул. Шаляпина в микрорайоне Кирзавод. О данной проблеме общественникам сообщили горожане.«На данный момент есть опасения, что данная мера помочь жителям полностью не сможет, так как необходимо строительство ливневой канализации с ул. Моховая выводом через двор пострадавших домов. Однако сейчас ситуация требует принятия оперативных мер, тем более что проводятся ремонтные работы дороги, в рамках которых возможно предусмотреть корректировки для увода воды с местности. Мы обратились в администрацию Железнодорожного района с просьбой отработать совместно с профильными комитетами администрации города, депутатами горсовета и Хурала Бурятии, а также принять меры по строительству ливней канализации для устранения причин затопления двора домов по ул. Шаляпина», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.Фото: ОНФ Бурятии