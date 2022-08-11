Алексей Цыденов: Приятно видеть людей, у которых «горят» глаза

На сегодняшний день на территории Бурятии движение ТОС продолжает активно развиваться: зарегистрировано и действуют 2396 ТОС, девять ассоциаций ТОС. Организаторами III Республиканского Фестиваля ТОС выступили администрация главы и правительства Бурятии, Ресурсный центр поддержки ТОСи Региональная Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Бурятии.









Более 1700 активистов со всей Бурятии собрал III Республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления (ТОС), который проходит сегодня в Улан-Удэ. Его участники представили свои товары и изделия, уникальные работы умельцев, кулинарную продукцию. Открыл фестиваль глава Бурятии Алексей Цыденов.«Я на каждой нашей встрече говорю, что наши ТОСы самые лучшие и самые активные во всей России. По количеству ТОСов нет ни одного региона, где было бы такое количество. У нас на сегодня 2 396 ТОСов, более 40 % людей старше 16 лет в нашей республике так или иначе относится к ТОСам. Я хожу по вашим павильонам, и очень приятно видеть людей, у которых глаза «горят». Мы же понимаем, что вы не можете сюда привезти на площадь и показать весь результат вашего труда: сельский дом, борцовскую юрту, памятники воинам. Выражаю искреннюю благодарность и низкий поклон нашим ТОСам, как самым лучшим во всей нашей стране», - отметил Алексей Цыденов.Фестиваль ТОС – значимое мероприятие для территориальных общественных самоуправлений и активных жителей Бурятии. На конкурс «Арт-выставка» мастера народного промысла ТОС представили изделия и сувенирную продукцию.«Мы очень рады тому, что мы сегодня вновь собрались на главной площади нашей республики. Мы были на первом республиканском фестивале, второй фестиваль у нас был в онлайн-формате, и сегодня мы, все ТОСовцы, здесь собрались наяву и будем праздновать. Мы представили всю свою ТОСовскую работу, свои достижения, свои выставки. Для нас это и обмен опытом. Фестиваль ТОС объединяет нас всех – единомышленников – ТОСовцев нашей республики. Все мы объединены одной идеей – улучшить жизнь вокруг себя, улучшить свою территорию», - сказала председатель ТОС из Селенгинского района, руководитель ассоциации ТОС СП Нижнеубукунское Селенгинского района Елена Бальжиева.Выставку-ярмарку ТОСовской продукции посетили жители и гости столицы, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Мы приехали из Хабаровского края на Байкал. И вот оказались на таком невероятном празднике. Нас поражает, как много здесь изделий ручной работы. Знаете, таких самобытных вещей, на которые очень интересно посмотреть», - отмечают гости республики из Хабаровского края Павел и Анна.Завершится фестиваль концертной программой, где будут представлены лучшие творческие номера талантов ТОС, а также выступление звезд бурятской эстрады и ведущих творческих коллективов Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru