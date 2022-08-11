Общество 11.08.2022 в 16:31

Игорь Шутенков: ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие!

Трех председателей городских ТОСов наградили нагрудным знаком
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Текст: Константин Воронов
Игорь Шутенков: ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие!
В Улан-Удэ на площади Советов проходит III Республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления. Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил председателей и активистов движения нагрудным знаком «Лидер ТОС».

От Улан-Удэ награды получили три ТОСа – председатель ТОС «Гранит» Руслан Тарасов, председатель ТОС «Любимый дворик» Александра Аюржанаева и председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.


- Наши городские ТОСы - это наши друзья, товарищи и более того – наши партнеры. Партнеры в благоустройстве города, в воспитании детей и молодежи. Каждый улан-удэнец может изменить жизнь в своем дворе к лучшему, в том числе и благодаря ТОСам. У нас в городе действуют около 100 ТОСов. Все они объединяют около трети жителей всего Улан-Удэ – это 154 тысячи членов ТОС. Сегодня на площади глава Бурятии вручает высшую награду для наших активистов. Я бы хотел выразить огромную благодарность ТОСовцам от лица жителей – тех, кто пользуется плодами деятельности, ведь ТОСовцы делают многое не только для себя, они делают мир вокруг себя лучше и даже те, кто непричастен к ТОСам, чувствуют это. Наши лидеры убирают несанкционированные свалки, благоустраивают скверы, протягивают инженерные сети, интернет. Поэтому огромная благодарность участникам движения ТОС, прошу присоединяться горожан, ведь чем нас больше, тем больше мы сможем сделать. ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие! – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Председатель ТОС «Гранит» рассказал, что уже сделано в мкрн Шишковка силами участников ТОСовского движения.

- Наш ТОС был организован в сентябре 2017 года, с этого момента мы начали активную деятельность – очистили территорию, провели высокоскоростной интернет в 74 дома. Параллельно мы занимались благоустройством нашей территории – мы установили детскую и спортивную площадку, воркаут-комплекс, сейчас мы строим целый футбольный стадион, он совсем скоро будет открыт! Также озеленяем территорию, высадили уже более 800 саженцев, стремимся к тому чтобы все они приживались, для этого протянули летний водопровод. Всего в нашем ТОС около 200 человек. Слоган ТОС «Гранит» - мы делаем окружающий нас мир лучше! – поделился Руслан Тарасов.


Прямо сейчас на площади для горожан работает ярмарка ТОСовской продукции и изделий. Более 50 улан-удэнских ТОСов представляют на продажу сувениры из дерева, картины из шерсти, поделки, украшения из стекла и камня, лоскутное шитье, куклы, цветы и многое другое.


Фестиваль завершится награждением победителей конкурсов «Лучшая практика ТОС РБ», «Лучшее территориальное общественное самоуправление», «Лучшая делегация ТОС муниципальных образований РБ».


В 20:00 начнется праздничный концерт с участием звезд бурятской эстрады.


Фото: мэрия Улан-Удэ
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