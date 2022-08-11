В Бурятии рецидивист убил знакомого, проведя на свободе менее месяца

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего ранее судимого сельчанина, обвиняемого в совершении убийства, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый за свою жизнь почти 16 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за различные преступления. В начале июня нынешнего года он в очередной раз освободился из исправительной колонии и вернулся в родное село Петропавловку, стал проживать в доме у сестры.В ночь на 23 июня он употреблял спиртные напитки и в компании собутыльников услышал разговор о том, что их сосед, якобы, распространяет порочащие сестру слухи. После застолья обвиняемый направился к 53-летнему соседу домой, чтобы разобраться с ним. Однако во время беседы между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома оскорбил пришедшего грубой бранью.В ответ обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь и предплечье собеседника. Потерпевший скончался на месте происшествия. Спустя два дня тело мужчины обнаружил местный житель, после чего злоумышленник был изобличен и задержан.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминированного мужчине преступления санкцией уголовной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также действия обвиняемого, ранее судимого за совершение тяжкого преступления, образуют опасный рецидив преступлений, отягчающий наказание.Фото: buryatia.sledcom.ru