Общество 11.08.2022 в 16:52

В Бурятии рецидивист убил знакомого, проведя на свободе менее месяца

Уголовник хотел вступиться за честь сестры, но собеседник оскорбил его бранью
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии рецидивист убил знакомого, проведя на свободе менее месяца
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего ранее судимого сельчанина, обвиняемого в совершении убийства, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый за свою жизнь почти 16 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за различные преступления. В начале июня нынешнего года он в очередной раз освободился из исправительной колонии и вернулся в родное село Петропавловку, стал проживать в доме у сестры.

В ночь на 23 июня он употреблял спиртные напитки и в компании собутыльников услышал разговор о том, что их сосед, якобы, распространяет порочащие сестру слухи. После застолья обвиняемый направился к 53-летнему соседу домой, чтобы разобраться с ним. Однако во время беседы между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома оскорбил пришедшего грубой бранью.

В ответ обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь и предплечье собеседника. Потерпевший скончался на месте происшествия. Спустя два дня тело мужчины обнаружил местный житель, после чего злоумышленник был изобличен и задержан.    

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминированного мужчине преступления санкцией уголовной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также действия обвиняемого, ранее судимого за совершение тяжкого преступления, образуют опасный рецидив преступлений, отягчающий наказание.

Фото: buryatia.sledcom.ru
Теги
преступность убийство суд

Все новости

В Бурятии пал травы угрожал селу Исток Прибайкальского района
11.08.2022 в 18:06
Мошенники продолжают атаковать пожилых жителей Улан-Удэ
11.08.2022 в 17:53
В Бурятии растет число умерших и разводящихся
11.08.2022 в 17:50
Мусоровоз, задавивший мальчика в Улан-Удэ, принадлежит подрядчику «ЭкоАльянса»
11.08.2022 в 17:14
МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
11.08.2022 в 16:58
В Бурятии рецидивист убил знакомого, проведя на свободе менее месяца
11.08.2022 в 16:52
Игорь Шутенков: ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие!
11.08.2022 в 16:31
Алексей Цыденов: Приятно видеть людей, у которых «горят» глаза
11.08.2022 в 15:46
В Улан-Удэ чиновники 10 лет игнорируют жалобы жителей Кирзавода
11.08.2022 в 15:32
В Бурятии задержаны два омулевых браконьера
11.08.2022 в 14:52
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
В Бурятии пал травы угрожал селу Исток Прибайкальского района
Добровольцы, пожарные и местные жители потушили пожар в 30 метрах от жилмассива


11.08.2022 в 18:06
В Бурятии растет число умерших и разводящихся
Естественная убыль населения республики в первом полугодии составила 980 человек
11.08.2022 в 17:50
Игорь Шутенков: ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие!
Трех председателей городских ТОСов наградили нагрудным знаком
11.08.2022 в 16:31
Алексей Цыденов: Приятно видеть людей, у которых «горят» глаза
Третий фестиваль ТОС Бурятии собрал более 1700 активистов со всей республики
11.08.2022 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru