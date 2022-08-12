Общество 12.08.2022 в 06:00

Дефицит бюджета ударил по патриотическому проекту в Улан-Удэ

Создание парка «Патриот» отложили до лучших времен
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Текст: Петр Санжиев
Дефицит бюджета ударил по патриотическому проекту в Улан-Удэ
В Улан-Удэ разработана документация на устройство парка «Патриот», который должен стать местным аналогом сооруженного в Подмосковье крупного военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ с таким же названием. На стройку требуется очень солидная сумма.

Сотни миллионов рублей

Об организации улан-удэнского «Патриота» говорят уже несколько лет, и не все шло гладко. Напомним, что первоначально патриотический объект хотели разместить в популярном парке «Юбилейный» (43 квартал Улан-Удэ). Однако, после того как возмущенные граждане высказались против такого использования «Юбилейного», было подобрано иное место – остров Комсомольский в Советском районе города.

Определенное влияние на проект оказала эпидемия коронавируса. Тем не менее в 2022 году сделан очередной шаг – разработана документация. Стоимость проектной документации составила 4,2 млн рублей А стоимость работ по устройству парка, согласно разработанному сметному расчету, составила 284,3 млн рублей.

Как отметили в мэрии Улан-Удэ, МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» переданы в оперативное управление два земельных участка на острове площадью 22 200 кв. м  и 9 800 кв. м . Сам парк «Патриот» будет располагаться на участке площадью 9800 кв. м, что меньше одного гектара.

В документации учтены такие объекты, как «Партизанская деревня» с объектами в стиле времен Великой Отечественной войны, автостоянка, Аллея героев, универсальная спортивная площадка, центральная аллея с установкой скамеек и торшеров освещения. Запланировано озеленение парка, административно-бытовой комплекс и общественные туалеты. В парк можно будет доехать по подъездной дороге. Конечно, организуют площадку для установки демилитаризованной военной техники и другие зоны.

В проектно-сметной документации предусмотрены и мероприятия по предупреждению подтопления объектов парка (поднятие уровня поверхности инертными материалами).

Чиновники признают, что «ввиду значительного дефицита профинансировать из местного бюджета данные работы в текущем году не представляется возможным». Однако обещают, что заявка на выделение финансирования устройства парка «Патриот» будет подана в бюджет 2023 - 2025 гг.

«Данный вопрос будет прорабатываться и с профильными министерствами Республики Бурятия для включения объекта в госпрограмму Республики Бурятия», - также пообещали муниципалы.

Таким образом, военно-патриотический парк не успеют построить к 100-летию создания республики (30 мая 1923 года  создана Бурят-Монгольская АССР, и в 2023 году пройдет большой праздник).

Патриотизм не только бюджетный

О помощи со стороны коммерческих компаний в мэрии сейчас почему-то уже не вспоминают. Хотя еще в июне прошлого года на официальном сайте города данный аспект отмечали: «В настоящее время военнослужащие 36-й армии начинают подготовку площадки под установку техники, а спонсоры оказывают помощь в приобретении щебня. Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ уже подписала соглашение с компанией «Геостандарт» на безвозмездную поставку 500 тонн щебня. «Геостандарт» - это новый уникальный завод по производству кубовидного щебня, в год может выпускать до 250 тыс. тонн самой востребованной фракции».

Складывается впечатление, что другие компании, кто ведет работу в Улан-Удэ, в Бурятии, не намерены оказать какую-либо ощутимую поддержку патриотическому проекту и практически все затраты на «Патриот» лягут на плечи бюджета.

Хотя у дефицитных улан-удэнского и республиканского бюджетов и без того много статей расходов,   требующих дополнительного финансирования. Вспомним хотя бы острую проблему с обеспечением детей-сирот жильем,   положенным им по закону, нехватку денег для прокладки трамвайных путей в новые микрорайоны Улан-Удэ, строительство мостов, реконструкцию коммунальных сетей… А тут дополнительная забота – «Патриот».

Считаем, что к реализации военно-патриотического проекта надо привлекать не только бюджет, но и максимальное число бизнесменов. Тех, кто осваивает месторождения бурятского угля, золота, урана, нефрита... Кто делает в республике бизнес на древесине. Обязательно надо привлечь к финансированию проекта крупные торговые сети, сети АЗС и т. д.

Настало время для создания специального фонда, куда каждый желающий мог бы перечислить деньги на строительство.

В условиях спецоперации армии России на Украине, которая идет с конца февраля,  очень интересно посмотреть – станет ли основным источником финансирования возведения парка «Патриот» бюджет или власти позволят перечислить деньги на стройку и другим  патриотически настроенным коммерческим компаниям, общественным организациям, простым людям - всем, кто пожелает.

И надо всем отдавать себе отчет, что при дефицитном бюджете, когда власти будут делить средства между «Патриотом», «сиротским» жильем, медоборудованием, бродячими собаками, ремонтом уличного освещения, прокладкой водопровода и т. д., патриотическая стройка имеет риск превратиться в долгострой. Что будет смотреться не очень красиво.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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