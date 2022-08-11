Общество 11.08.2022 в 17:50

В Бурятии растет число умерших и разводящихся

Естественная убыль населения республики в первом полугодии составила 980 человек
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии растет число умерших и разводящихся
В Бурятии ухудшается ряд демографических показателей. За январь – июнь текущего года органами ЗАГС республики зарегистрированы 5 449 родившихся и 6 429 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число родившихся уменьшилось на 380 человек или на 6,5 %, число умерших выросло на 200 человек или на 3,2 %. Естественная убыль населения составила 980 человек, в расчете на 1000 населения – 2,0 человека, сообщает Бурятстат.

Естественная убыль населения наблюдалась в 17 муниципальных образованиях республики, из них наибольшее значение естественной убыли отмечено в Кабанском
(-10,0 промилле), Северо-Байкальском (-8,5) и Бичурском (-8,1) районах. Среди муниципальных образований республики естественный прирост населения показали лишь Окинский (5,2 промилле), Иволгинский (4,0), Закаменский (1,2), Джидинский (1,1) районы и город Северобайкальск (1,6).

Коэффициент рождаемости ниже уровня аналогичного периода 2021 года на 0,7 промилле и составил 11,2 новорожденных на 1000 жителей. Снижение рождаемости наблюдалось в 14 муниципальных районах и в Улан-Удэ, при этом наибольшее сокращение отмечено в Баргузинском (на 20,1 %), Кабанском (на 18,8 %) и Селенгинском (на 17,7 %) районах.

Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос с 12,7 до 13,2 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Бичурском, Баргузинском и Кабанском муниципальных районах (более 18 умерших на 1000 населения). В возрасте до 1 года умерло 32 младенца. Коэффициент младенческой смертности увеличился с 4,0 до 5,4 на 1000 родившихся.

В январе– июне 2022 года в республике зарегистрировали брак 2 152 пары, а 2 556 его расторгли. Отмечено ухудшение соотношения числа браков и разводов. Если в январе – июне 2021 года на 1000 браков приходилось 888 разводов, то в 2022 году – 1188.

Численность постоянного населения республики по состоянию на 1 января 2022 года составила 982,6 тыс человек, из них городского населения – 580,8 тыс человек и 401,8 тыс человек – сельского.

Фото: unsplash.com
Теги
демография убыль полугодие

Все новости

В Бурятии пал травы угрожал селу Исток Прибайкальского района
11.08.2022 в 18:06
Мошенники продолжают атаковать пожилых жителей Улан-Удэ
11.08.2022 в 17:53
В Бурятии растет число умерших и разводящихся
11.08.2022 в 17:50
Мусоровоз, задавивший мальчика в Улан-Удэ, принадлежит подрядчику «ЭкоАльянса»
11.08.2022 в 17:14
МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
11.08.2022 в 16:58
В Бурятии рецидивист убил знакомого, проведя на свободе менее месяца
11.08.2022 в 16:52
Игорь Шутенков: ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие!
11.08.2022 в 16:31
Алексей Цыденов: Приятно видеть людей, у которых «горят» глаза
11.08.2022 в 15:46
В Улан-Удэ чиновники 10 лет игнорируют жалобы жителей Кирзавода
11.08.2022 в 15:32
В Бурятии задержаны два омулевых браконьера
11.08.2022 в 14:52
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
В Бурятии пал травы угрожал селу Исток Прибайкальского района
Добровольцы, пожарные и местные жители потушили пожар в 30 метрах от жилмассива


11.08.2022 в 18:06
В Бурятии рецидивист убил знакомого, проведя на свободе менее месяца
Уголовник хотел вступиться за честь сестры, но собеседник оскорбил его бранью
11.08.2022 в 16:52
Игорь Шутенков: ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие!
Трех председателей городских ТОСов наградили нагрудным знаком
11.08.2022 в 16:31
Алексей Цыденов: Приятно видеть людей, у которых «горят» глаза
Третий фестиваль ТОС Бурятии собрал более 1700 активистов со всей республики
11.08.2022 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru