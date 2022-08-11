В Бурятии растет число умерших и разводящихся

В Бурятии ухудшается ряд демографических показателей. За январь – июнь текущего года органами ЗАГС республики зарегистрированы 5 449 родившихся и 6 429 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число родившихся уменьшилось на 380 человек или на 6,5 %, число умерших выросло на 200 человек или на 3,2 %. Естественная убыль населения составила 980 человек, в расчете на 1000 населения – 2,0 человека, сообщает Бурятстат.Естественная убыль населения наблюдалась в 17 муниципальных образованиях республики, из них наибольшее значение естественной убыли отмечено в Кабанском(-10,0 промилле), Северо-Байкальском (-8,5) и Бичурском (-8,1) районах. Среди муниципальных образований республики естественный прирост населения показали лишь Окинский (5,2 промилле), Иволгинский (4,0), Закаменский (1,2), Джидинский (1,1) районы и город Северобайкальск (1,6).Коэффициент рождаемости ниже уровня аналогичного периода 2021 года на 0,7 промилле и составил 11,2 новорожденных на 1000 жителей. Снижение рождаемости наблюдалось в 14 муниципальных районах и в Улан-Удэ, при этом наибольшее сокращение отмечено в Баргузинском (на 20,1 %), Кабанском (на 18,8 %) и Селенгинском (на 17,7 %) районах.Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос с 12,7 до 13,2 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Бичурском, Баргузинском и Кабанском муниципальных районах (более 18 умерших на 1000 населения). В возрасте до 1 года умерло 32 младенца. Коэффициент младенческой смертности увеличился с 4,0 до 5,4 на 1000 родившихся.В январе– июне 2022 года в республике зарегистрировали брак 2 152 пары, а 2 556 его расторгли. Отмечено ухудшение соотношения числа браков и разводов. Если в январе – июне 2021 года на 1000 браков приходилось 888 разводов, то в 2022 году – 1188.Численность постоянного населения республики по состоянию на 1 января 2022 года составила 982,6 тыс человек, из них городского населения – 580,8 тыс человек и 401,8 тыс человек – сельского.Фото: unsplash.com