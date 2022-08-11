В Бурятии пал травы угрожал селу Исток Прибайкальского района

В Бурятии сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступила информация о возгорании травы вблизи поселка Исток Прибайкальского района. На землях сельского поселения «Гремячинское» горела трава на площади 1000 квадратных метров с угрозой распространения огня на жилые дома и лесной массив, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По прибытию на место происшествия подразделений Государственной противопожарной службы Бурятии на месте возгорания уже работала добровольная пожарная дружина. Тридцать местных жителей, включая четырех добровольцев, оперативно прибыли на место возгорания, совместно с работниками лесной охраны и двумя отделениями пожарных частей №39 и №82 восьмого Прибайкальского отряда ГПС возгорание ликвидировали, не допустив распространения огня на жилые дома, до которых оставалось 30 м.Предварительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.Республиканское агентство ГО и ЧС сердечно благодарит добровольных пожарных Дмитрия Борисова, Алексея Афанасьева, Андрея Михалева и Николая Коробенко, а также неравнодушных людей за спасение имущества людей и самоотверженный труд.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС