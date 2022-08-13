Бизнесмен из Улан-Удэ продал в городе квартиру, переехал в деревню и стал успешным фермером

«В детстве я маму просил: «Можно, буду учиться в Ноехонской школе?». Но меня оставили в городе. Все детство я ездил к бабушке на каникулы в Зурган-Дэбэ. И не только на каникулы, а при любой возможности. Даже порой на выходные приезжал, чтобы провести там время, не знаю, почему» - вспоминает Доржи.

«Многие люди уезжают из сел и оставляют свои дома бесхозными. В один из таких мы и заехали с женой и сыном. Он был довольно симпатичным и уютным, мы лишь немного его подкрасили, обустроили и стали жить» - рассказывает Доржи.

«Многие не верили в меня. Даже глава администрации, возрастной мужчина, тоже сомневался. Как, впрочем, многие. Парень приехал из города заниматься сельским хозяйством. Разве такое возможно? Может, бежит от долгов? Может, что-то натворил и теперь скрывается от правоохранительных органов? Даже такие вопросы мне тогда задавали, - вспоминает с улыбкой Доржи. – А я считаю: «где ты родился, там и пригодился», - эта пословица про меня»

«В Кяхте есть фермер-предприниматель Виталий Самбуев, твердо стоящий на ногах. Я обратился к нему за помощью, рассказал о своих планах, что хочу развиваться. Мы были с ним до этой встречи незнакомы, но он решил мне помочь. И дал племенное поголовье казахской белоголовой в долг. Это была для меня мощная поддержка. Мало кто без процентов в долг вот так дает в наше время» - вспоминает Доржи.

«Планирую открыть убойный цех прямо у себя на местности. Также было бы неплохо наладить хотя бы маленькое производство полуфабрикатов: пельменей, тушенки и др.»

Уже долгие годы в Бурятии вымирают села, а их жители в поисках работы стремятся перебраться как можно ближе к городу. Доходит до того, что они просто, не сумев продать, бросают свои дома и семьями массово переезжают в Улан-Удэ. В случае с Доржо Эрдынеевым все наоборот – он продал в столице квартиру и перебрался в один из таких заброшенных домиков в глухой деревне.За те 12 лет, как семья переехала и обустроилась в местности Ноехон Селенгинского района, он ни разу не пожалел о своем решении.Сейчас Доржи 38 лет. Родился он в улусе Зурган-Дэбэ, что в Селенгинском районе. Мать была врачом, отец - механизатор. Когда Доржи исполнилось пять лет, родители решили переехать в Улан-Удэ. Понятно, что у маленького дошколенка мнения на этот счет никто не спросил. Мальчишка пошел в детсад, потом окончил школу в Улан-Удэ, поступил на спортфак БГУ. Но все это время, как признается Доржи, его всегда тянуло на родину.На спортфаке Доржи так и не доучился, зато выучился на автослесаря. Потом ушел в армию на два года, после срочной службы подписал контракт.- Затем пошло массовое сокращение и работы у меня не стало. Кем я только не пытался работать в городе. На стройке, был торговым представителем, два года мыкался всяко-разно. Потом появился первый опыт в предпринимательстве – открыл с товарищем небольшой дворовый продуктовый магазинчик. Там мы продавали товары и продукты первой необходимости, - рассказывает Доржи.Выручка хоть и была, но минимальная – сказывалась жесткая конкуренция. Крупные продуктовые супермаркеты наступали на пятки, и Доржи быстро понял, что поставил не на ту лошадку.Устав покорять город, Доржи решил кардинально изменить свою жизнь. Да и друг с родного Ноехона позвал, говорит, в городе нечего делать, давай, мол, попробуем работать дома, в деревне.К тому времени в семье родился первый ребенок, и для жены оказалось неожиданным предложение главы семейства бросить все и переехать к нему на родину. А Доржи решил вернуться к своим корням и непременно стать фермером: завести скот, заниматься сельским хозяйством.- В конце концов, приняли решение в сторону переезда. К счастью, супруга поддержала мое решение, - вспоминает Доржи.Магазин закрыли, квартиру продали, и семья уехала в местность Ноехон Селенгинского района – туда, где родился Доржи. Вопрос с жильем на первое время удалось решить без труда.Позднее семья построила себе свой дом, но на тот момент брошенное кем-то жилье стало для них настоящим спасением.На вырученные от продажи городской квартиры деньги Доржи купил трактор, грузовик и приобрел свое первое поголовье крупного рогатого скота.Помимо того, что ему и самому было непросто в те времена, он постоянно ощущал недоверие и непонимание со стороны. Никто не мог понять бывшего улан-удэнца – зачем по своей воле бросать город и вдруг переезжать в глухомань?Как вспоминает Доржи, с самого начала жизнь в родном улусе, районе ему понравилась.- По городу я не скучал. В одних только пробках стоять раздражает. А здесь спокойно, тихо, красивая природа, размеренная жизнь.О модном сейчас движении дауншифтеров, бросающих городскую суету, погоню за деньгами и решающих жить в глуши, Доржи наслышан и отчасти тоже считает себя таковым. Однако он, помимо созерцания деревенской жизни, сразу взялся за работу засучив рукава. Дав себе слово, что его семья никогда ни в чем не будет нуждаться.- Многие за заработком едут в Улан-Удэ, Москву, Корею. А мне кажется, если у человека есть желание работать, то он хоть где найдет работу. И в деревне работы хватает. В Москве да, зарплаты хорошие, но и жизнь, жилье там дорогие. В чем тогда выгода? В больших городах мне тяжело. В Москве и вовсе изматываешься. Добраться из одного конца города в другой может занять полдня, лучше за это время доехать два раза до Ноехона из Улан-Удэ, - говорит Доржи.Оторваться от города полностью не получилось. В семье Эрдынеевых сейчас уже четверо детей. Двоих старших пришлось отдать учиться в Улан-Удэ.- Раньше в сельской школе училось много ребятишек, сейчас всего 70 учеников на всю школу. Конечно, хочется, чтобы у детей была социализация. Поэтому старших отдали учиться в улан-удэнский лицей-интернат. Кроме того, сын ходит на вольную борьбу, дочка на гимнастику. Младшую дочь тоже планируем отдать в городскую школу. Также в городе закупаем запчасти, лекарства, продукты. Словом, все равно нам приходится ездить в Улан-Удэ постоянно.Но, помимо тех, кто не верил в мечту начинающего фермера, были и те, кто ему помогал безвозмездно. В организационном плане - с оформлением бумаг, земель - не раз выручал глава Селенгинского района Станислав Гармаев. Были и другие неравнодушные.Сначала 30 голов скота, затем еще 30. Потом начинающий фермер выиграл грант минсельхоза – 1,5 млн рублей. Взял еще молодняк. Скота становилось так много, что пришлось задуматься о кормовой базе. Сейчас у Эрдынеева около 1,5 гектара угодий и 500 голов маточного скота.- Когда поголовье выросло, стала необходима кормовая база. Начал сеять зерновые кормовые, чтобы кормить скот. Высаживаем пшеницу, овес, «зеленку». Часть земли - в собственности, часть - в аренде.На днях Доржи принял участие в проекте XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева «Социальная отара», приняв в свое хозяйство еще и 300 овец. По условиям программы через два года ему нужно ежегодно возвращать по 100 ягнят.- Я хочу купить еще 200 голов уже на свои деньги, чтобы отара стала полноценной, - добавляет Доржи. – Условия программы, думаю, выполню, я человек ответственный.Кроме того, предприниматель решил заняться для души и породистыми английскими скакунами. Доржи хочет побеждать с ними на скачках и поэтому вкладывается в их дрессировку, хороший уход. Старший сын без ума от грациозных коней и уже вовсю готовится к скачкам, гоняя на английских жеребцах.Сегодня Доржи Эрдынеев - успешный предприниматель, опытный фермер. У него несколько заимок, он дал работу многим землякам. И не только сумел встать на ноги сам, заработав на сытую жизнь многодетной семьи, но теперь помогает другим нуждающимся (каким и он был когда-то) в помощи. Оказывает помощь в строительстве дацанов. В ближайшие годы хочет помогать односельчанам вставать на ноги, безвозмездно передавая им овец.И сегодня Доржи снова ставит перед собой все новые и смелые планы.Местность Ноехон местные жители называют между собой островом Свободы.- И правда только здесь чувствую себя абсолютно свободным и осознаю, что я дома. Очень надеюсь, что и мои дети также смогут найти свой истинный путь и себя, как нашел я, - надеется Доржи Эрдынеев.Василиса Шишкина, «Номер один».