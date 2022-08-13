"Будет одна братская могила": В Бурятии погорельцев хотят переселить в аварийное жилье

«При пожаре от высокой температуры каркас основания дома определенно пострадал, так как он состоит из металлоконструкции. Кроме того, два месяца дома стояли без крыш, все это время шли дожди и вода текла внутрь. Сейчас на стенах повсюду грибок и плесень. Мы боимся за свои жизни и жизни членов своей семьи. Ремонт будет производиться из материалов низкого качества. Жители приходят и смотрят, какие работы там ведутся. Рабочие им объяснили, что денег выделили мало, как будут появляться, так и будет вестись ремонт. И, что самое страшное, металлоконструкция явно не выдержит - когда мы начнем заезжать в дом, она просто рухнет. Будет одна братская могила» - боятся люди.

В редакцию «Номер один» вновь обратились жители северобайкальского поселка Новый Уоян – те, кто пострадал от пожара 3 июня. Люди расселились кто куда, въезжать обратно в свои сгоревшие квартиры они не хотят.Напомним, 3 июня пожар охватил крыши двух трехэтажных многоквартирных жилых домов (по 28 квартир каждый) по улице Подбельского. В них проживали 150 человек (из них 40 детей). Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Пострадавшие говорят, что сейчас их дома начали ремонтировать. В частности, на одном из них сделали новую крышу. Крыша стала деревянной, прежняя была из металлочерепицы. Сейчас идут работы по замене крыши на втором доме. Но ремонт погорельцев радует мало.Отметим, сгоревшие дома построили в 2017 году по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМ». Людей начали заселять туда в 2018 году. И вот теперь их дома вновь стали аварийными.- Людям предлагают те квартиры, откуда выехали жители, получив жилищные сертификаты по ветхому и аварийному жилью, - говорит одна из пострадавших.Между тем материальную помощь в связи с частичной либо полной утратой имущества получили также не все погорельцы.Пожары в Новом Уояне случаются довольно часто. Так, ночью 26 июля жертвой злоумышленника стал трехквартирный дом. В строении уже никто не жил, там отсутствовали окна и двери, а электричество отключено. 24 июля ночью в Новом Уояне подожгли пять строений, включая один трехквартирный жилой дом. Также дома часто поджигали в 2021 году и ранее. Причиной всех нынешних пожаров стал поджог.Отметим, что в одной из квартир горевших домов проживали люди.Главные подозрения местных жителей падают на муниципальные власти. Люди полагают, что на бесхозные строения муниципалитету выделяются денежные средства на разбор. Но поскольку дома сгорают, то и разбирать их уже не нужно.Верны ли эти подозрения? Не знаем. Твердых доказательств у людей нет.Однако реальность такова, что Новый Уоян продолжает гореть. Чьих рук эти поджоги – остается только гадать: то ли обычных хулиганов, то ли действительно кому-то выгодно, чтобы дома горели.Тем временем в администрации Северо-Байкальского района «Номер один» сообщили, что деньги на снос домов в 2020 и 2021 годах освоены полностью.Мы решили запросить информацию о пожарах в Новом Уояне в МВД - найдены ли виновные в пожарах, произошедших в поселке в 2021 и 2022 годах.Нам сообщили, что по четырем фактам пожаров в 2021 году вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с тем, что в результате поджога заброшенные, нежилые помещения не представляли какой-либо ценности».Уголовное дело полиция возбудила лишь по одному факту поджога в 2021 году – «в связи с причинением собственнику материального ущерба в размере 50 тыс. рублей». Дело возбуждено по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».По факту пожаров, произошедших 24 июля, идет доследственная проверка.Ситуация в поселке возмутительная, но жители не ощущают, что власти намерены положить ей конец. Новоуоянцы уверены — пожары продолжатся, так как уничтожение домов здесь кому-то на руку.Лариса Ситник, «Номер один».