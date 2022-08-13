Роспотребнадзор рекомендует жителям Бурятии вспомнить забытые СИЗы

За прошлую неделю число случаев COVID-19 в Бурятии выросло с 30 до 94 в день. Впервые с 2021 года число новых случаев коронавирусной инфекции утроилось. А федеральный Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан носить средства индивидуальной защиты: маски и респираторы. Повторится ли ситуация с коронавирусом, как в 2021 году?Напомним, что с начала августа в стране стали выявлять свыше 17 тыс. ежесуточных случаев COVID-19. Это рекордное значение с апреля 2022 года. Наибольшие темпы роста в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске.В Бурятии также заметно выросла заболеваемость. Правда номинальные цифры выглядят не слишком грозно: если в конце июля в среднем в сутки регистрировалось по 30 новых случаев коронавируса инфекции, то с августа это число приблизилось к сотне в сутки. И хотя омикрон чаще всего переносится очень легко, в виде насморка и ночной потливости (новый симптом COVID-19), чиновники минздрава РБ выражают озабоченность и рекомендуют населению еще раз уколоться.- Я начала очередную ревакцинацию - поставила первый компонент вакцины «Спутник V». Полет нормальный, самочувствие отличное! — сообщила министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова в соцсетях.В Роспотребнадзоре сообщили, что рост заболеваемости в стране связан с новыми штаммами — ВА.4 и ВА.5. Ведомство рекомендует носить маски в местах большого скопления людей, регулярно мыть руки, при плохом самочувствии ограничить контакты и оставаться дома. Также важно не заниматься самолечением.Более того, Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве подвида омикрон - штамма BA.2.75 под названием кентавр, который, возможно, обладает большей заразностью. В то же время ВОЗ пока не уверен в том, что BA.2.75 сказывается на тяжести протекания болезни, поскольку еще слишком мало информации для сравнения с обычными штаммами омикрона.Заинтересованность в ужесточении борьбы с инфекцией сегодня в федеральных СМИ активно транслируют борцы с ковидом и бизнес, завязанный на реализации вакцин, лекарств, тест-систем, масок, очистителей воздуха и др.Например, почти два года медики и санитарные врачи обладали серьезными организационными полномочиями в ходе борьбы с пандемией. Но как только заболеваемость резко упала с распространением весьма слабого штамма омикрон, финансовые средства на борьбу стали повсеместно сокращать. Как мы уже сообщали, на фоне весеннего улучшения ситуации с коронавирусом выплаты медработникам Бурятии, лечащим больных COVID-19, сократились. С июля, согласно постановлению российского правительства, они стали получать лишь фиксированную надбавку к окладу в размере 25%. А ранее действовавший порядок стимулирующих выплат, в два раза превышающий обычные зарплаты медиков, приостановлен до конца года.- Мы раньше могли по 100 - 150 тыс. рублей и выше получать в месяц, работая в «красных зонах», а теперь почти в два раза все упало, - сетуют улан-удэнские медики в мессенджерах. - Привыкли получать хорошие деньги, трудно переходить на старые зарплаты.Как жалуются медики, за два года высоких выплат многие набрали ипотечных кредитов, видимо, надеясь на лучшую жизнь в будущем.Отменились также и дополнительные страховые гарантии для пострадавших от COVID-19 медиков.Определенным маркером общей ситуации может служить недавнее заявление губернатора Санкт-Петербурга о том, что введение масочного режима позволит не вводить более жесткие ограничения этой осенью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил в СМИ о вероятности возвращения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан из-за роста заболеваемости. В ряде регионов, по словам чиновника, этот вопрос находится на рассмотрении.Поскольку инфекция традиционно попадает в Бурятию с западных областей РФ, это заявление населением Бурятии воспринято с большой долей озабоченности.Тем не менее на двух последних заседаниях республиканского оперативного штаба о введении масочного режима не говорилось, сообщил источник в оперштабе.Улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик полагает, что жители Бурятии могут быть спокойны - жесткие антиковидные ограничения 100% не введут до выборов 11 сентября.- Во-первых, за месяц кардинально ситуация не ухудшится, как в 2021 году, во-вторых, новые ограничения, тем более локдауны, будут восприняты обществом, бизнесом и управленческими структурами в штыки, - полагает эксперт. - Люди устали от двухлетних ограничений, многие переболели и привились уже не по одному разу и полагают, что новые ограничения будут избыточны и вредны. Это очень непопулярный шаг, если какой-нибудь регион, вопреки федеральной повестке, введет ограничения. А позиция центра четко обозначена - больше никаких локдаунов и QR-кодов. Так что до единого дня голосования в сентябре 2022 года этого, скорее всего, не произойдет.Тем не менее эксперты полагают, что определенные меры для сокращения осеннего всплеска заболеваемости все же могут быть приняты, в том числе непопулярный масочный режим. Дело в том, что с началом школьных занятий традиционно происходит увеличение регистрации острых респираторных заболеваний, в том числе подзабытого гриппа. Которого не было уже давно. Эти инфекции наверняка увеличат число обращений в поликлиники, а там больных будут массово обследовать на коронавирусную инфекцию, что увеличит число тестирований. И, как следствие, выявляемость. Так что нас ждут еще не слишком приятные новости, хотя в целом ситуация в Бурятии сегодня гораздо более благоприятная в плане коронавирусной инфекции, начинающей все больше приобретать сезонный характер.Дмитрий Родионов, «Номер один».