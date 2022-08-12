Житель Улан-Удэ, ставший наркофабрикантом, предстанет перед судом

В Бурятии завершено расследование ряда уголовных дел, возбужденных в отношении лица, занимавшегося производством и сбытом наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В совершении особо тяжких преступлений обвиняется 38-летний житель Улан-Удэ. В ходе следствия установлено, что в 2020 году мужчина оборудовал кустарную нарколабораторию в арендованном доме, расположенном в селе Поселье Иволгинского района, для незаконного производства оптовых партий наркотиков.В доме и примыкающем к нему гараже он провел вентиляцию для проветривания помещения, приобрел и установил кондиционер, увлажнитель воздуха, установил гроубокс (оборудование для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды) для выращивания конопли, получил лабораторное оборудование и необходимую посуду.В ходе обыска сотрудники полиции изъяли электромагнитную мешалку, стеклянные банки и колбы, в которых изготавливался наркотик, делительную воронку, электронные весы, упаковочный материал, а также наркотические средства синтетического происхождения в особо крупном размере, прекурсоры, наркотики каннабисной группы.Исследованием установлено, что изъятое - более 500 граммов синтетических наркотиков.Также в помещении были обнаружены поддельный паспорт и банковские карты. В ходе следствия установлено, что обвиняемый, используя поддельное удостоверение личности, получал в почтовых отделениях и транспортных компаниях посылки с лабораторным оборудованием, посудой, а также химические реактивы. По этому факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» с целью скрыть другое преступление.Также в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий задокументированы факты сбыта и покушение на сбыт изготовленной синтетики путем использования информационно-телекоммуникационной сети.Отметим, фигурант по уголовному делу официально нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражу чужого имущества.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) предусматривает пожизненное лишение свободы.Фото: unsplash.com