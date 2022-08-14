Волонтеры из Бурятии помогают беженцам и жителям на Донбассе

«Мне кажется, любого человека на моем месте шокировало бы такое зрелище – в каком состоянии находятся города. Мы видели здание, пробитое с верхнего до первого этажа насквозь, много зданий полуразрушенных и разбомбленных. Много воронок из-под снарядов. Даже если здание не тронуто, то, как правило, стекла выбиты. Тяжело на это все смотреть. Город как будто мертв, он не функционирует. Нет воды, электричества, медицинской помощи, люди не могут жить нормальной жизнью. Но местные жители там живут и нуждаются в помощи» - рассказывает 31-летний волонтер «Пищи жизни» из Бичуры Валентин Афанасьев.

«Люди приходят разные. В основном это бабушки, дедушки, не имевшие возможности уехать из города во время бомбардировок. Также есть женщины с детьми. Есть молодые люди, местные волонтеры, которые нам активно помогают, участвуют в раздаче обедов. Конечно, люди делятся своим горем, переживаниями. Рассказывают, как во время боевых действий они жили по две недели в бомбоубежище и вообще не выходили оттуда. Как им по сей день приходится выживать без света, связи, горячей еды. Познакомился с двумя друзьями, семилетними мальчиками, пришедшими ко мне за добавкой хлеба. Один из них – Никита – рассказал, как видел, как его знакомая девочка ехала на велосипеде и прямо в нее попал снаряд» - рассказывает Валентин.

«Люди нам благодарны за наш труд, тепло приветствуют, желают добра. А еще мне нравится опыт общения с людьми, кто работает в нашей команде. Некоторые здесь уже больше трех месяцев. Это удивительные люди. И еще я не знал, насколько могу быть многофункционален, что у меня есть такие ресурсы. Рабочий день начинается с пяти утра. Я и водитель, и повар, и уборщик. Мы готовим, убираем, чистим, моем котлы, работаем на раздаче и т. д.» - делится Валентин.

Уже четвертый месяц команда волонтеров межрегиональной благотворительной организации «Пища Жизни» находится на Донбассе. Они помогают как внутренним переселенцам на пунктах временного размещения, так и местным жителям прифронтовых городов: Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Недавно к волонтерам присоединились ребята из Бичуры.В этих районах по-прежнему слышны выстрелы и отсутствуют все важные для жизни коммуникации. Поэтому горячее экспресс-питание, которым волонтеры снабжают нуждающихся, там особенно необходимо. Несколько дней назад бригада «Пищи Жизни» пополнилась добровольцами из Бурятии, Москвы и Нижнего Новгорода.В свой первый день новички должны были трудиться на раздаче в Рубежном, путь в который лежит через Северодонецк. При первом знакомстве с городом вид разрушений способен ввергнуть наблюдателя в эмоциональный шок. Ребята делились, что и у них возникло ощущение нереальности происходящего: будто они попали в настоящий военный боевик.По приезде в Рубежное волонтеры еще издали увидели скопление жителей, ожидающих их прибытия. Команда припарковала автомобили и стала выносить столы, коробки с хлебом и огурцами, солдатские термосы с горячим обедом. Местные жители всех возрастов помогали десантироваться волонтерам. В считанные минуты пункт выдачи горячего питания был оборудован и начал свою работу. Люди продолжали приходить, очередь не заканчивалась. Колонна огибала дом, где размещался пункт выдачи горячего питания, по периметру так, чтобы не было видно последнего человека в очереди.- На днях мы приехали в Рубежное Луганской Народной Республики. Приготовили овощной суп, хлеб и огурцы, еды на 1000 человек. Видно, что людям очень нужна наша помощь. Город похож на картину из фильма про войну, - поделился Валентин Афанасьев.Помимо горячих обедов, у волонтеров находятся ободряющие слова и улыбки для рубежан: очень хочется смягчить тяжесть военных будней и хотя бы немного поднять настроение. В ответ местные жители всегда сердечно благодарят ребят.По словам Валентина, местные власти заботятся о волонтерах, им предоставили общежитие. В комнате живут по два человека. Есть все удобства. Разве что нет Интернета. Выходить на связь приходится один-два раза в день из здания сельсовета. Валентин, отпросившись с работы, готов как минимум еще две недели остаться работать волонтером. Однако были случаи, когда неравнодушие добровольцев оборачивалось страшной трагедией.- Конечно, мы люди разумные и не суемся туда, на линию фронта, где происходят боевые действия. Соблюдаем все рекомендации военных офицеров, делаем строго как они говорят. Хотя, конечно же, бывают случаи, когда прилетают снаряды. Так мы потеряли двоих людей в Волчевске. Этот город, в принципе, не обстреливали, но так получилось, что два волонтера из «Пищи Жизни» были убиты сброшенными бомбами… Но у меня лично нет переживаний, что со мной что-то случится. А если и случится, то, значит, так суждено, я знал, куда ехал, - признается волонтер.Валентин признается, что для него такой жизненный опыт бесценен. И, помимо всего прочего, он узнал, на что способен в плане работоспособности.Напомним, это уже не первый пример того, когда неравнодушные жители Бурятии едут в Донбасс, желая оказать поддержку местным жителям или российским военнослужащим. Так, Бурятия одной из первых послала своих артистов в места боевых действий с концертами, чтобы поднять боевой дух и настроение как бойцам, так и мирным жителям.В марте и апреле 2022 года творческая группа, сформированная министерством культуры Бурятии, дала концерты для российских военнослужащих, раненых бойцов в госпиталях, мирных жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.Помимо артистов, оказались неравнодушными к чужой беде и медики Бурятии. Так, сердечно-сосудистый хирург Республиканской клинической больницы им. Семашко Владимир Ильинов в мае этого года в составе группы врачей-волонтеров отправился в зону боевых действий для оказания медицинской помощи.В течение месяца Владимир Ильинов оперировал мирных жителей, пострадавших во время боевых действий, раненых военнослужащих РФ и ЛНР, а также пленных раненых солдат ВСУ на базе Луганской республиканской клинической больницы.Помимо штатских граждан, в места боевых действий отправлялись отряды добровольцев, готовых принять участие в спецоперации. Так, из числа ветеранов общественной организации «Боевое братство» отряды не единожды направлялись для участия в спецоперации. Точно так же принимали участие отряды Росгвардии и прочие добровольцы.Но если понять бывших военнослужащих и людей в погонах можно, то отваге и неравнодушию людей гражданских, далеких от военных действий, стоит только удивляться и восхищаться. Обычные мирные граждане - жители Бурятии - бросают свои дела, работу, пересекают тысячи километров по опасной территории, проживают в общежитиях и бараках и даже рискуют жизнью для того, чтобы хоть как-то помочь попавшим в беду людям.Ольга Лазарева, «Номер один».