Общество 14.08.2022 в 07:00

«Главрыбвод» рискует снова провалить госзадание по выпуску личинок омуля

Приближается нерестовый период
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Текст: Петр Санжиев, Станислав Сергеев
«Главрыбвод» рискует снова провалить госзадание по выпуску личинок омуля
russianstock.ru
Приближается нерестовый период для байкальского омуля. Это значит, что запрещенную к добыче рыбу будут ловить, чтобы получить икру, вывести личинки и выпустить их обратно в Байкал. Однако прошлогодний план по их выпуску был провален. Сегодня «рыбные» чиновники планируют отказаться от услуг Селенгинского рыбоводного завода, где выращивалась прошлогодняя партия, и уйти на Большереченский завод. Проблема в том, что последний находится на реконструкции, которая была заморожена из-за расторжения контракта с подрядчиком.

Печальный бэкграунд

Инкубацией омулевой икры в Бурятии занимается Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Ближайшей осенью, с учетом утвержденной «Программы по аквакультуре», учреждению для выполнения госзадания необходимо отловить 75 тонн омулей-производителей и получить от них минимум 658 млн штук икринок.

Однако для того, чтобы осуществлять эту свою главную функцию, Главрыбвод должен получить разрешение от федерального ведомства – Росрыболовства. Однако разрешения на вылов пока нет. Более того, даже и заявление на этот счет в Росрыболовство от учреждения еще не поступало.

Впрочем, время для этого еще есть. Вопрос в другом: справится ли Главрыбвод со своей задачей? Ведь, как уже сообщал «Номер один», в прошлом году произошла весьма неприятная ситуация.

В рамках исполнения государственного задания в сезоне 2021 - 2022 годов для учреждения установили план по выпуску личинок омуля в количестве 450 млн штук.  Но  выпущено 338,016 млн штук личинок.

«Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» от запланированного объема осуществлен выпуск на 75%», - констатировали по завершении сезона выпуска нашему изданию в руководстве филиала.

Мы уже называли этот показатель провальным. Однако не все согласны с такой формулировкой. Так, врио начальника ФГБУ «Главрыбвод» Алан Хадзиев уверен в обратном.

- Байкальским филиалом доведенная до него часть государственного задания ФГБУ «Главрыбвод» (с учетом корректировок и изменений) на 2022 год в настоящее время выполнена, в силу чего говорить о его провале представляется некорректным, - заявил он.

К слову, сейчас правоохранительными органами республики ведется проверка деятельности должностных лиц Главрыбвода. Которая, на наш взгляд, почему-то затянулась. Пора бы дать обществу пояснения – были нарушения или нет, эффективно  использованы бюджетные деньги, выделенные на инкубацию омулевой икры, или неэффективно.

Чехарда заводов 

Возможно, проблема прошлого сезона заключалась в выборе рыбоводного завода, где происходила инкубация. Из-за ремонта на Большереченском, где началась реконструкция, личинки решили выращивать на Селенгинском заводе. В новом сезоне его отодвинут в сторону. А точнее, тоже отправят на реконструкцию. Положительное заключение главгосэкспертизы по проекту реконструкции этого завода уже получено, осталось дождаться выделения бюджетных средств.

Так где же будет происходить инкубация омуля в этом сезоне? Выбор Главрыбвода оказался довольно странным.

«С учетом инкубации икры байкальского омуля в 2022 - 2023 годах на Большереченском рыбоводном заводе Селенгинский экспериментальный и Баргузинский рыбоводные заводы для инкубации икры байкальского омуля задействованы не будут. Филиал во исполнение поручения ФГБУ «Главрыбвод» принимает меры по запуску Большереченского завода в 2022 году»

- сообщили «Номер один» в учреждении.

Проблема в том, что, как мы уже сказали, Большереченский завод, который собираются использовать в этом сезоне, встал на реконструкцию. Ее должно было провести ООО «Особняк Строй». Контракт  подписан 9 июня 2021 года. Но в мае нынешнего года «Главрыбвод» расторг его «в связи с неисполнением принятых ООО «Особняк Строй» на себя обязательств, - пояснило учреждение нашему изданию.

К слову, фирме перечислили авансовых платежей на сумму более 64 млн рублей. Неизрасходованный остаток денег хотят взыскать назад. Это планируется сделать путем истребования банковской гарантии.

В общем, сейчас реконструкция приостановлена. А с учетом большой инфляции, роста цен на стройматериалы решено провести корректировку проектной документации. В настоящее время идет госэкспертиза этой ПСД.

- Реконструкция будет продолжена после получения положительного заключения и проведения закупочных процедур в соответствии с законодательством РФ, - сказали в центральном московском офисе «Главрыбвода».

При этом в учреждении признают, что возобновить реконструкцию, а тем более закончить ее к началу нерестового сезона весьма затруднительно.

- Поэтому ФГБУ «Главрыбвод» принимаются меры по запуску Большереченского рыбоводного завода силами Байкальского филиала, - констатировал Алан Хадзиев.

Так сказать, сам себе «ремонтер». Из-за того, что проектная документация проходит корректировку, не совсем ясно, как сейчас ремонтируют завод. Например, исходя из каких обоснований выделяются деньги на конкретные работы?

Впрочем, в Главрыбводе уверяют, что работа кипит.

«Восстанавливаются разрушенные при реконструкции сети водо- и электроснабжения, проводятся работы по ремонту котельной, насосной и инкубационного цеха завода, будет закуплен аварийный дизель-генератор, что позволит в этом сезоне обеспечить заводу непрерывную работу»

- ответил Алан Хадзиев.

Найти в себе смелость

Стоит отметить, что как только Главрыбвод подаст документы в Росрыболовство на получение разрешения выловить омулей-производителей, ведомство придет к ним с проверкой. А точнее, с инвентаризацией производственных мощностей. Судя по всему, к этому моменту Большереченский завод должен быть приведен в более-менее пригодное состояние. А учитывая, что ремонт Главрыбвод проводит «своими силами», не факт, что результат устроит федеральных проверяющих.

Надеемся, что в случае недостаточной готовности Байкальского филиала к инкубации омулевой икры АБТУР найдет в себе силы отказать ему в выдаче разрешения на вылов нерестового омуля.

Если разрешение на вылов  дадут, Байкальский филиал его полностью реализует, но затем провалит госзадание, то впору будет поднимать вопрос о коллективной ответственности двух организаций. Ведь при таком отношении и такими темпами восстановление популяции омуля может занять еще десятки лет.

Петр Санжиев, Станислав Сергеев, «Номер один».
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омуль

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