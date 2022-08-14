«Главрыбвод» рискует снова провалить госзадание по выпуску личинок омуля

«С учетом инкубации икры байкальского омуля в 2022 - 2023 годах на Большереченском рыбоводном заводе Селенгинский экспериментальный и Баргузинский рыбоводные заводы для инкубации икры байкальского омуля задействованы не будут. Филиал во исполнение поручения ФГБУ «Главрыбвод» принимает меры по запуску Большереченского завода в 2022 году» - сообщили «Номер один» в учреждении.

«Восстанавливаются разрушенные при реконструкции сети водо- и электроснабжения, проводятся работы по ремонту котельной, насосной и инкубационного цеха завода, будет закуплен аварийный дизель-генератор, что позволит в этом сезоне обеспечить заводу непрерывную работу» - ответил Алан Хадзиев.

Приближается нерестовый период для байкальского омуля. Это значит, что запрещенную к добыче рыбу будут ловить, чтобы получить икру, вывести личинки и выпустить их обратно в Байкал. Однако прошлогодний план по их выпуску был провален. Сегодня «рыбные» чиновники планируют отказаться от услуг Селенгинского рыбоводного завода, где выращивалась прошлогодняя партия, и уйти на Большереченский завод. Проблема в том, что последний находится на реконструкции, которая была заморожена из-за расторжения контракта с подрядчиком.Инкубацией омулевой икры в Бурятии занимается Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Ближайшей осенью, с учетом утвержденной «Программы по аквакультуре», учреждению для выполнения госзадания необходимо отловить 75 тонн омулей-производителей и получить от них минимум 658 млн штук икринок.Однако для того, чтобы осуществлять эту свою главную функцию, Главрыбвод должен получить разрешение от федерального ведомства – Росрыболовства. Однако разрешения на вылов пока нет. Более того, даже и заявление на этот счет в Росрыболовство от учреждения еще не поступало.Впрочем, время для этого еще есть. Вопрос в другом: справится ли Главрыбвод со своей задачей? Ведь, как уже сообщал «Номер один», в прошлом году произошла весьма неприятная ситуация.В рамках исполнения государственного задания в сезоне 2021 - 2022 годов для учреждения установили план по выпуску личинок омуля в количестве 450 млн штук. Но выпущено 338,016 млн штук личинок.«Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» от запланированного объема осуществлен выпуск на 75%», - констатировали по завершении сезона выпуска нашему изданию в руководстве филиала.Мы уже называли этот показатель провальным. Однако не все согласны с такой формулировкой. Так, врио начальника ФГБУ «Главрыбвод» Алан Хадзиев уверен в обратном.- Байкальским филиалом доведенная до него часть государственного задания ФГБУ «Главрыбвод» (с учетом корректировок и изменений) на 2022 год в настоящее время выполнена, в силу чего говорить о его провале представляется некорректным, - заявил он.К слову, сейчас правоохранительными органами республики ведется проверка деятельности должностных лиц Главрыбвода. Которая, на наш взгляд, почему-то затянулась. Пора бы дать обществу пояснения – были нарушения или нет, эффективно использованы бюджетные деньги, выделенные на инкубацию омулевой икры, или неэффективно.Возможно, проблема прошлого сезона заключалась в выборе рыбоводного завода, где происходила инкубация. Из-за ремонта на Большереченском, где началась реконструкция, личинки решили выращивать на Селенгинском заводе. В новом сезоне его отодвинут в сторону. А точнее, тоже отправят на реконструкцию. Положительное заключение главгосэкспертизы по проекту реконструкции этого завода уже получено, осталось дождаться выделения бюджетных средств.Так где же будет происходить инкубация омуля в этом сезоне? Выбор Главрыбвода оказался довольно странным.Проблема в том, что, как мы уже сказали, Большереченский завод, который собираются использовать в этом сезоне, встал на реконструкцию. Ее должно было провести ООО «Особняк Строй». Контракт подписан 9 июня 2021 года. Но в мае нынешнего года «Главрыбвод» расторг его «в связи с неисполнением принятых ООО «Особняк Строй» на себя обязательств, - пояснило учреждение нашему изданию.К слову, фирме перечислили авансовых платежей на сумму более 64 млн рублей. Неизрасходованный остаток денег хотят взыскать назад. Это планируется сделать путем истребования банковской гарантии.В общем, сейчас реконструкция приостановлена. А с учетом большой инфляции, роста цен на стройматериалы решено провести корректировку проектной документации. В настоящее время идет госэкспертиза этой ПСД.- Реконструкция будет продолжена после получения положительного заключения и проведения закупочных процедур в соответствии с законодательством РФ, - сказали в центральном московском офисе «Главрыбвода».При этом в учреждении признают, что возобновить реконструкцию, а тем более закончить ее к началу нерестового сезона весьма затруднительно.- Поэтому ФГБУ «Главрыбвод» принимаются меры по запуску Большереченского рыбоводного завода силами Байкальского филиала, - констатировал Алан Хадзиев.Так сказать, сам себе «ремонтер». Из-за того, что проектная документация проходит корректировку, не совсем ясно, как сейчас ремонтируют завод. Например, исходя из каких обоснований выделяются деньги на конкретные работы?Впрочем, в Главрыбводе уверяют, что работа кипит.Стоит отметить, что как только Главрыбвод подаст документы в Росрыболовство на получение разрешения выловить омулей-производителей, ведомство придет к ним с проверкой. А точнее, с инвентаризацией производственных мощностей. Судя по всему, к этому моменту Большереченский завод должен быть приведен в более-менее пригодное состояние. А учитывая, что ремонт Главрыбвод проводит «своими силами», не факт, что результат устроит федеральных проверяющих.Надеемся, что в случае недостаточной готовности Байкальского филиала к инкубации омулевой икры АБТУР найдет в себе силы отказать ему в выдаче разрешения на вылов нерестового омуля.Если разрешение на вылов дадут, Байкальский филиал его полностью реализует, но затем провалит госзадание, то впору будет поднимать вопрос о коллективной ответственности двух организаций. Ведь при таком отношении и такими темпами восстановление популяции омуля может занять еще десятки лет.Петр Санжиев, Станислав Сергеев, «Номер один».