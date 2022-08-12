В Бурятии ОНФ объявил войну озеру гудрона около села Хоронхой

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила нарушение и факт непринятия администрацией Кяхтинского района мер по ликвидации гудронового озера в селе Хоронхой Кяхтинского района. Тревогу об озере гудрона, образовавшегося с советских времен и представляющего опасность для окружающей среды, надзорному органу подняли эксперты Народного фронта в Бурятии, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.Жители Кяхтинского района обратились за помощью к представителям президентского движения в июне этого года. Они сообщили, что бесхозное «озеро гудрона» в селе Хоронхой угрожает экологической безопасности местности и безопасности выпаса крупного рогатого скота частных подворий. В озеро, расположенное рядом с пастбищем, ежегодно попадают сельскохозяйственные животные, ранее данный участок был огражден проволокой, однако в настоящее время доступ к нему открыт. По данным авторов обращения, администрацией муниципального образования и сельского поселения не принимаются меры по ликвидации искусственного водоема, а также обеспечения безопасности населения.По этому вопросу эксперты Народного фронта обратились в Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения федерального законодательства в сфере землепользования, охраны окружающей среды, обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие.По итогу проверки сигнала общественников с привлечением специалистов Бурприроднадзора природоохранная прокуратура выявила загрязнение отходами битума (гудрона) земельного участка в селе Хоронхой. В министерство природных ресурсов и экологии Бурятии, а также в администрацию Кяхтинского района внесены представления природоохранной прокуратуры о выявлении, оценке, учете и дальнейшей ликвидации несанкционированного технического водоема из гудрона.«Гудрон отравляет почву и представляет опасность для животных. В химический состав отходов нефтепереработки входят смолистые вещества, органика, продукты полимеризации ненасыщенных углеводов, а свободная серная кислота в гудронах доходит до 70% от массы. Поэтому дно таких водоемов должно быть застлано специальным полиэтиленом, чтобы не загрязнялась почва. Такие участки должны быть огорожены, чтобы не было доступа ни для животных, ни для людей. Однако по факту меры, чтобы обезопасить технический водоем не предпринимаются. Оставаясь в земле десятилетиями, гудрон разъедает защитные слои и попадает в почву и воду, грозя окружающим территориям экологической катастрофой. Последствия этого – деградация почв, загрязнение рек и подземных вод, и угроза здоровью людей. Мы надеемся на то, что меры по ликвидации гудронового озера в Хоронхое будут приняты», - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.Эксперт добавила, что ликвидация таких технических озер – процедура дорогостоящая, но есть способы менее затратные. В России распространен метод ликвидации путем выкапывания – в зимний период, когда «гудроновое озеро» замерзает, замороженная масса выкапывается спецтехникой и вывозится.Фото: ОНФ