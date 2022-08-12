Общество 12.08.2022 в 11:52

В Бурятии двое мальчишек организовали пожар, угрожавший селу

Они хотели пожарить на костре шашлык из грибов и подожгли сухие хвойные иголки


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В Бурятии двое мальчишек организовали пожар, угрожавший селу
В Прибайкальском районе Бурятии следственно-оперативна группа, проведя опрос очевидцев, выяснила личности двух ребят 2013 года рождения, которые подожгли сухую траву в поселке Исток Прибайкальского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС .

Девятилетние мальчики из Улан-Удэ и Хабаровска приехали на лето в гости к бабушкам. Юные поджигатели признались в содеянном и объяснили свой поступок тем, что хотели пожарить на костре шашлык из грибов и поэтому подожгли сухие хвойные иголки.

Напомним, 11 августа на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступила информация о возгорании травы вблизи поселка Исток Прибайкальского района, горела трава на площади 1000 квадратных метров с угрозой распространения огня на жилые дома и лесной массив.

Для тушения пожара привлекались 30 местных жителей, включая четырех добровольцев. Они оперативно прибыли на место возгорания, совместно с работниками лесной охраны и двумя отделениями пожарных частей Прибайкальского отряда ГПС Бурятии. Возгорание ликвидировали, не допустив распространения огня на жилой массив, до которого оставалось 30 м.

Фото: МЧС
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