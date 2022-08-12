В Улан-Удэ на выходных пройдет ярмарка-раздача щенков

В воскресенье 14 августа в столице Бурятии пройдет День добра. С 12:00 до 16:00 по адресу Октябрьская 43, возле зоомагазина «Дружок», волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья» проведут ярмарку-раздачу щенков и котят.

«Вы можете принести подарки для животных фонда, пообщаться с волонтерами, посмотреть на наших щеночков, кошек и выбрать себе друга. Мы будем очень рады повидаться с вами! Кстати, кроме зоомагазина, в 2 мин пешком есть ещё «Абсолют», в котором можно купить недорогих, но очень полезных гостинцев - крупы, мясные продукты и т.д. Если у вас есть время, то можете поучаствовать в нашем Дне добра и постоять с нами. Также, очень нужна помощь автоволонтера!»,

- обращаются активисты фонда «Собака счастья».



Для животных фонда можно принести сухие и влажные корма для кошек и собак, щенков и котят, продукты - крупы, макароны, мясные продукты. Группе также необходимы базовые медикаменты: шприцы, бинты, «Левомиколь», хлоргексидин, бранолинд, и т.д. Еще понадобятся препараты от блох и глистов, миски, ошейники, поводки, лотки, наполнители для лотков, лежанки, игрушки, старые покрывала, коврики и другие варианты подстилок.

Фото: "Номер один"