Общество 12.08.2022 в 12:18

В Улан-Удэ на выходных пройдет ярмарка-раздача щенков

14 августа можно встретиться с волонтерами, принести корм для животных и выбрать себе питомца
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ на выходных пройдет ярмарка-раздача щенков

В воскресенье 14 августа в столице Бурятии пройдет День добра. С 12:00 до 16:00 по адресу Октябрьская 43, возле зоомагазина «Дружок», волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья» проведут ярмарку-раздачу щенков и котят.

«Вы можете принести подарки для животных фонда, пообщаться с волонтерами, посмотреть на наших щеночков, кошек и выбрать себе друга. Мы будем очень рады повидаться с вами! Кстати, кроме зоомагазина, в 2 мин пешком есть ещё «Абсолют», в котором можно купить недорогих, но очень полезных гостинцев - крупы, мясные продукты и т.д. Если у вас есть время, то можете поучаствовать в нашем Дне добра и постоять с нами. Также, очень нужна помощь автоволонтера!»,

 - обращаются активисты фонда «Собака счастья». 

 Для животных фонда можно принести сухие и влажные корма для кошек и собак, щенков и котят, продукты - крупы, макароны, мясные продукты. Группе также необходимы базовые медикаменты: шприцы, бинты, «Левомиколь», хлоргексидин, бранолинд, и т.д. Еще понадобятся препараты от блох и глистов, миски, ошейники, поводки, лотки, наполнители для лотков, лежанки, игрушки, старые покрывала, коврики и другие варианты подстилок.


Фото: "Номер один"

Теги
собака приют для собак волонтеры

Все новости

В Улан-Удэ на выходных пройдет ярмарка-раздача щенков
12.08.2022 в 12:18
Tele2 предлагает выгодный курс при покупке Xiaomi
12.08.2022 в 12:13
В Бурятии будет корректироваться финансирование федпроекта «Сохранение озера Байкал»
12.08.2022 в 12:03
В Бурятии двое мальчишек организовали пожар, угрожавший селу
12.08.2022 в 11:52
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие»
12.08.2022 в 11:15
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта на ТЭЦ-1
12.08.2022 в 11:06
Звание «Ветеран труда Республики Бурятия»
12.08.2022 в 11:00
В Бурятии ОНФ объявил войну озеру гудрона около села Хоронхой
12.08.2022 в 10:39
Житель Улан-Удэ, ставший наркофабрикантом, предстанет перед судом
12.08.2022 в 09:59
В Бурятии на Байкале нашли тело утонувшего мальчика
12.08.2022 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
В Бурятии будет корректироваться финансирование федпроекта «Сохранение озера Байкал»
Один из острых вопросов – отставание от плана реконструкции Селенгинского рыбоводного завода
12.08.2022 в 12:03
В Бурятии двое мальчишек организовали пожар, угрожавший селу
Они хотели пожарить на костре шашлык из грибов и подожгли сухие хвойные иголки


12.08.2022 в 11:52
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта на ТЭЦ-1
Отопительный сезон в этом году вновь начнется раньше обычного
12.08.2022 в 11:06
Звание «Ветеран труда Республики Бурятия»
Кому и что за него положено
12.08.2022 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru