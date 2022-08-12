В Улан-Удэ бездомная собака ощенилась возле церкви

Накануне в улан-удэнском благотворительном фонде «Собака счастья» поделились интересной новостью. Волонтеры вместе с работниками местного храма ищут дом для 10 «церковных щенков».

«Миссия невыполнима или как пристроить 10 щенков от матери-героини! Помните, у нас одна очень умная собака ощенилась на территории церкви? Так вот, она не одна такая! У нас новые «церковные щенки» и мама-героиня. Маму мы, конечно же, простерилизуем и оставим на территории церкви, так как все ей там рады и есть человек, который о ней заботится. Но сейчас нам надо срочно пристроить 10 щенков»,

- сообщили в «Собаке счастья».



Как добавляют активисты, собака родила 8 мальчиков и 2-х девочек. Щенки упитаны, накормлены и очень ждут встречи с новыми хозяевами. Отмечают, что малыши здоровые и контакта с инфекциями не было.

«Предположительно будут средними и, вообще, маленькие мальчики - это редкое сокровище! Между прочим, эта же собака рожает там уже второй раз и каждый раз по 10 щенков. Работники терпеливо раздают щенков, пытаются поймать маму, чтобы простерилизовать, но пока у них не получилось. Очень рады, что никто не выгоняет их с территории церкви! И люди здесь действительно с большой буквы, кормят и ухаживают за щенками. Когда один из щенков заболел, все дружно сплотились и оплатили лечение. Нам с вами остается только помочь им!»,

- добавляют в фонде.

Волонтеры просят откликнуться всех неравнодушных: «Щенкам срочно нужны вакцины, так как они находятся в небезопасной среде среди других собак - риск инфекций очень высокий. В наличии вакцин сейчас у нас нет».

Подробную информацию о щенках можно узнать в группе "Собака счастья".



Помочь со сбором средств для щенков можно по реквизитам:

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.

Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108

Счёт Тинькофф: 2200700129906078

Яндекс деньги: 4100116878904434

*Скопировать номера можно по ссылке в профиле



Расчетный счет: 40701810809160000010

ИНН: 0326591662

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»



Фото: "Собака счастья"