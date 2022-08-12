Общество 12.08.2022 в 15:27
Молодежи Бурятии предлагают миллион рублей за красивую идею
Росмолодежь ведет прием заявок на «второй сезон» конкурса грантов до 22 августа
Текст: Номер один
Федеральное агентство по делам молодежи объявило старт второго сезона конкурса грантов на реализацию социально значимых проектов. Жители Бурятии в возрасте до 35 лет могут получить 1 миллион рублей от государства на воплощение в жизнь своей идеи, сообщили в правительстве республики.
Росмолодежь на протяжении последних лет активно разыгрывает гранты для поддержки социально значимых инициатив. Жители Бурятии не раз становились победителями грантовых конкурсов. Так, например, известный в Улан-Удэ танцор и блогер Виктор Яо-Фун-Тан выиграл 900 тысяч рублей с идеей проведения танцевального чемпионата «Сибирский Молот'ОК».
«Очень важно и нужно молодежи активно участвовать в грантовых конкурсах, потому что такая поддержка помогает продвигать проекты и идеи молодых людей. Мы можем показать себя, проявить в новых направлениях. Не нужно бояться, не нужно стесняться, надо пробовать и действовать!» — говорит Виктор.
Еще один успешный улан-удэнский участник конкурса грантов — Никита Суханов. Он получил 1 миллион рублей на создание своего тревел-блога о районах Бурятии. Теперь Никита снимает документальные фильмы о разных регионах нашей страны.
«Мы показываем молодежь, которая не уезжает куда-то в Москву, а остается, развивает свою малую Родину. Сначала у нас был проект в Бурятии «По районам!», и этот проект очень успешно выстрелил в социальных сетях. После этого пришла идея, что, да, действительно, людям это интересно, давайте попробуем увеличить масштаб», — рассказывает Никита Суханов.
В планах тревел-блогера подать заявку на новый грант Росмолодежи для дальнейшего развития своей идеи. Точно так же может поступить любой житель Бурятии в возрасте от 14 до 35 лет.
В этом году на гранты в бюджете организации заложено свыше 2 млрд рублей. В мае были подведены итоги первого отбора — в общей сложности 1063 участника из всех регионов страны получили 867 931 000 рублей на реализацию своих проектов. В настоящее время идет прием заявок на «второй сезон» конкурса грантов. Он продлится до 22 августа.
Для участия необходимо заполнить проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодёжь России».
Фото: pixabay.com
Росмолодежь на протяжении последних лет активно разыгрывает гранты для поддержки социально значимых инициатив. Жители Бурятии не раз становились победителями грантовых конкурсов. Так, например, известный в Улан-Удэ танцор и блогер Виктор Яо-Фун-Тан выиграл 900 тысяч рублей с идеей проведения танцевального чемпионата «Сибирский Молот'ОК».
«Очень важно и нужно молодежи активно участвовать в грантовых конкурсах, потому что такая поддержка помогает продвигать проекты и идеи молодых людей. Мы можем показать себя, проявить в новых направлениях. Не нужно бояться, не нужно стесняться, надо пробовать и действовать!» — говорит Виктор.
Еще один успешный улан-удэнский участник конкурса грантов — Никита Суханов. Он получил 1 миллион рублей на создание своего тревел-блога о районах Бурятии. Теперь Никита снимает документальные фильмы о разных регионах нашей страны.
«Мы показываем молодежь, которая не уезжает куда-то в Москву, а остается, развивает свою малую Родину. Сначала у нас был проект в Бурятии «По районам!», и этот проект очень успешно выстрелил в социальных сетях. После этого пришла идея, что, да, действительно, людям это интересно, давайте попробуем увеличить масштаб», — рассказывает Никита Суханов.
В планах тревел-блогера подать заявку на новый грант Росмолодежи для дальнейшего развития своей идеи. Точно так же может поступить любой житель Бурятии в возрасте от 14 до 35 лет.
В этом году на гранты в бюджете организации заложено свыше 2 млрд рублей. В мае были подведены итоги первого отбора — в общей сложности 1063 участника из всех регионов страны получили 867 931 000 рублей на реализацию своих проектов. В настоящее время идет прием заявок на «второй сезон» конкурса грантов. Он продлится до 22 августа.
Для участия необходимо заполнить проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодёжь России».
Фото: pixabay.com