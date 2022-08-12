Общество 12.08.2022 в 16:43

Старомонгольская письменность стала стрит-артом

Очирваань: Я хочу совместить монгольскую письменность с уличным искусством
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Текст: Номер один
Старомонгольская письменность стала стрит-артом
Стихотворение Бямбын Ренчина «Монгол хэл» ( Монгольский язык), которое написано на старомонгольской письменности украшает улицы столицы Монголии. Эту работу нарисовал граффити-художник Очирваань, который развивает стрит-арт в Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.

Очирваань уже более 10 лет занимается исключительно стрит-артом. «В Монголии в последние годы уличное искусство быстро развивается, и появляются также художники-фрилансеры (свободный художник). В начале своего творчества я рисовал портреты и граффити с молодыми людьми с похожими интересами. Наша самая большая работа это портрет поэта Р.Чойнома под мостом «Нарны гуур». Вместе мы нарисовали более 20 картин на улицах города. Сейчас каждый занимается своим творчеством по отдельности», - рассказывает художник.

«Что касается стихотворения Бямбын Ренчина «Монгол хэл», то стена Государственного академического театра оперы и балета Монголии, на котором нарисовано стихотворение, привлекала мое внимание уже давно. Каждый раз, проходя мимо, я думал, что было бы неплохо нарисовать что-нибудь на нем. Затем с разрешения руководства театра, я нарисовал свою работу.

Современная молодежь не в полной мере использует монгольский язык. Однако в будущем Монголия стремится стать двуязычной. Ведь иммунитет существования страны и нации-родной язык.

В этом смысле я решил написать стихотворение Бямбын Ренчина «Монгол хэл», чтобы молодежь изучала и развивала свою национальную культуру. Ведь эти строки Бямбын Ренчина отражают в себе историю, национальные традиции, искусство, культуру, духовные ценности монгольского народа. Также люди хорошо знают это стихотворение», - отмечает Очирваань.

«Я закончил рисовать эту работу за два выходных дня. Поскольку это были выходные, пробок было очень мало. Но несколько человек, которые проходили мимо, пытались прочитать то, что я рисую. Среди них был человек из Внутренней Монголии, КНР, который сразу же прочитал без труда. Проходившие мимо люди в основномпоощряли мое творчество и желали удачи. Современные дети говорят на иностранных языках и смешивают английский или корейский с монгольским. Также стало нормой смешивать монгольские буквы с латинскими и писать с ошибкой. Но это неправильно. Важно, чтобы молодые люди следующего поколения уважали и сохраняли свой родной язык и культуру»,- сказал он.

Очирваань в течение последних трех лет самостоятельно изучал монгольскую письменность. Его цель объединить старомонгольскую письменность, традиции и культуру Монголии с уличным искусством. Он также хочет обучать молодежь монгольской письменности.

Фото: montsame.mn
Теги
граффити язык Монголия

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