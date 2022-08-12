Полный запрет вырубки леса на отдельных территориях края предложил ввести Александр Осипов

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил определить территории для лесовосстановления, на которых будет введен полный запрет на вырубку деревьев. Об этом он сообщил сегодня в ходе публичного отчета краевого министерства природных ресурсов перед правительством региона.«У нас сейчас огромные территории в крае опустынены, леса там нет. К сожалению, причина кроется в хищническом отношении к лесу со стороны и экономических субъектов, и населения. Привыкли считать лес нескончаемым ресурсом и за 40 лет извели огромные лесные массивы. И сейчас в общественном сознании это отношение не изменилось — с этим надо бороться», - цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.Александр Осипов отметил, что поручил соответствующим специалистам выделить целые территории в Забайкалье, где все усилия будут направлены на лесовосстановление.«Там нужно вводить полный запрет на вырубку, плюс планомерно работать с населением, чтобы изменить в сознании людей эту потребительскую позицию», - подчеркнул Осипов.Отчеты за первое полугодие 2022 года руководителей исполнительных органов государственной власти Забайкалья перед населением стартовали 21 июля в Чите по инициативе губернатора края. Трансляция всех отчетов ведется на официальном портале Забайкалья, а также в официальных аккаунтах правительства региона в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.Фото: пресс-служба правительства Забайкалья