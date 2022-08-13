Жительница района Бурятии выхаживает соколенка

Жители поселка Саган-Нур взяли под опеку птенца сокола. Об этом рассказали в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7».

«Здравствуйте. К нам в гости пришел соколенок. Не может взлететь, хромает. Мы его пока приютили, жалко так его. Куда нужно обратиться, чтобы о нем позаботились?», - задала вопрос сельчанка.

Информацию о птенце и номера телефонов его временных «опекунов» передали в Бурприроднадзор.

«С Екатериной созвонились. Птенец уже не хромает. Летать не может, потому что пока не умеет. В остальном с ним все в порядке. Даны рекомендации по уходу и питанию за ним. Птица останется у нашедших её людей на временном содержании на неделю, будет под контролем Бурприроднадзора. Через неделю свяжемся с Екатериной снова, попробуем её выпустить - к этому времени она может встать на крыло»,

- рассказал замруководителя Бурприроднадзора Климентьев Михаил Васильевич.



Фото: Мухоршибирь-инфо 24/7