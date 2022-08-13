Общество 13.08.2022 в 13:35

Жители Бурятии звонят в экстренные службы, чтобы вызвать такси

Каждый день в Бурятии регистрируют в среднем по 500 ложных вызовов
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Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии звонят в экстренные службы, чтобы вызвать такси

Ежедневно на телефон экстренных служб поступают тысячи вызовов, но, к сожалению, среди них бывают и ложные. Как отмечают в Республиканском агентстве ГО и ЧС, оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение и пока кто-то развлекается, совершая ложный вызов, другому человеку может понадобиться реальная помощь.

«Ложные звонки, как правило, бывают двух категорий: с сообщениями о «мнимых» происшествиях или так называемая «детская шалость». Кроме того, и дети и взрослые звонят на номер «112» с целью проверить работу сим-карты либо задают неуместные вопросы, к примеру, "как вызвать такси", "какой сегодня день недели", "который час" или “прогноз погоды”», 

 - рассказывают операторы Центра обработки вызовов.
По информации Центра обработки вызовов «Система-112» (ЦОВ «Система-112») Республики Бурятия ежесуточно регистрируются в средним по 500 ложных сообщений. Так с начала года в ЦОВ «Система-112» республики поступило 280 163 вызовов, из них 49% звонков являются ложными – 134 337, в том числе совершённые по детской шалости – 8 791.

Диспетчеры ЦОВ «Система-112» Республики Бурятия убедительно просят граждан не нажимать на мобильных устройствах кнопку экстренного вызова без надобности и не давать свои старые телефоны детям в качестве игрушки, т.к. экстренный вызов можно совершать с телефона и без сим-карты.

фото: "Номер один"

Теги
экстренная помощь хулиганство

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