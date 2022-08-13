Общество 13.08.2022 в 15:28

В Улан-Удэ чаще стали отпускать собак на самовыгул

Большое количество безнадзорных собак зарегистрировали в мкрн Забайкальский
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ чаще стали отпускать собак на самовыгул

27 требований о явке в Комитет городского хозяйства за самовыгул собак выписано в ходе рейда в микрорайоне Забайкальский. Всего в течение дня четыре мобильные группы прошли 340 дворов, составили пять протоколов, провели 35 профилактических бесед. За отсутствие регистрации и самовыгул владельцам домашних животных грозит административный штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

«Это третий рейд в мкрн Забайкальский с начала года. Горожане продолжают допускать нарушения правил выгула, что является халатным отношением к животному и окружающим. Напоминаем, любое нарушение может повлечь тяжкие последствия. Комитет проводит системную работу по обращению с безнадзорными животными. Кроме масштабных межведомственных рейдов сотрудники Управления административного контроля ежедневно проверяют правила содержания собак в трех городских районах, параллельно идет работа с приютами по пристрою бездомных животных»,

– сказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

 В ходе рейда ветеринары зарегистрировали шесть и вакцинировали 11 собак, подрядные организации отловили 12 безнадзорных животных. Для удобства горожан был развернут мобильный пункт для вакцинации, регистрации домашних животных. Мобильные группы также проверяли и уборку придомовой территории. За день выдано девять требований о приведении в надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий к домовладениям.

По правилам благоустройства города в частном секторе, собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей.


фото: администрация Улан-Удэ

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