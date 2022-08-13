Общество 13.08.2022 в 15:53

Глава Бурятии встретился с победителями конкурса «Лидеры России»

Победители всероссийского конкурса управленцев прибыли в Бурятию для обмена опытом
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Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии встретился с победителями конкурса «Лидеры России»

Победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» прибыли в Бурятию для обмена опытом, представить свои проекты, а также вдохновить на участие потенциальных конкурсантов. С победителями и суперфиналистами пообщался Глава Бурятии.

- Конкурс «Лидеры России» сам по себе самодостаточен. Ценна не только победа, но и процесс, общение и тот потенциал, который закладывается на будущее. Даже не победив, но сформировав сферу общения, и выявив свои слабые стороны, можно и саморазвитием заниматься, двигаться вперед, а также реализовываться за счет поддержки команды, которая резко расширяется. Причем команда компетентных и активных людей, - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

В конкурсе принимают участие управленцы со всей страны, а победители и суперфиналисты награждаются грантом в 1 млн рублей, который можно использовать на обучение. Кроме того, они достойны занять руководящие должности. Для многих участников - это ценный опыт развития своих профессиональных способностей.

- Это суперклассный опыт. Точно стоит всем участвовать. Во-первых, это возможность оценить себя в первую очередь, посмотреть, где у тебя есть какие-то пробелы. Несмотря на немаленький управленческий опыт, я участвовал два раза. И со второго раза удалось победить. Россия – страна возможностей. И президентская платформа, которая организует этот конкурс, дает чрезвычайно качественную обратную связь. Конкурс абсолютно бесплатный. Наверное, это лучшее вложение для многих людей, - делится эмоциями победитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор ООО «Центр дистрибьюции» (г. Москва) Глеб Сибирцев.

Прибывшие в Бурятию участники из Москва, Санкт – Петербург и Екатеринбург рассказали о своих проектах, идеях. Также во встрече принимали участие потенциальные будущие участники конкурса, они смогли задать свои вопросы победителям и суперфиналистам.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Основная задача конкурса​ ​ поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны.

 Фото: пресс-служба правительства РБ



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