Общество 13.08.2022 в 17:59

Столицу Бурятии посетил онкогематолог из Индии

Сумит Гуджрал приехал в республику впервые, чтобы обменяться опытом с местными врачами
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Текст: Евгения Гармаева
Столицу Бурятии посетил онкогематолог из Индии

Накануне Улан-Удэ посетил известный онкогематолог из Индии Сумит Гуджрал. Он является профессором патологии в мемориальной больнице Тата (Мумбаи). Гостя поприветствовала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, сообщает пресс-служба ведомства.

В беседе с министром здравоохранения Сумит Гуджрал рассказал, что приехал в Бурятию впервые. Он планирует встретиться для обмена опытом с работниками ГБУЗ РПАБ Бурятии. Доктор Сумит Гуджрал посмотрел подготовленные диагностические биопсийно-операционные материалы, в том числе опухоли мягких тканей, лимфатические узлы, костный мозг. Он дал рекомендации по дальнейшей методике дифференциальной диагностики лимфом с помощью иммунногистохимии.

Сумит Гуджрал вместе с другими гостями посмотрели музей при бюро, а затем посетили лабораторию и вырезную комнату, оценив имеющуюся технику.

«Сумит Гуджрал пригласил врачей бюро присоединиться к англоязычным онлайн встречам, которые проходят по вторникам и четвергам еженедельно с разбором интересных кейсов и клинических случаев. Была установлена договоренность о взаимном консультировании сложных случаев с помощью сканирования препаратов на безвозмездной основе», - отметили в ведомстве.

К сообщению добавили, что в память о Бурятии иностранные коллеги получили подписанный Атлас тибетской медицины.


Фото: пресс-служба минздрав РБ

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