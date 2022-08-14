Общество 14.08.2022 в 11:31

В Бурятии спасатели вывели двух иркутянок с пика Любви

Одна повредила ногу, у второй просто ухудшилось самочувствие
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Текст: Номер один
В Бурятии спасатели вывели двух иркутянок с пика Любви
В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу накануне поступила информация о том, что в горах Тункинского района две девушки 1995 и 2001 годов рождения из Иркутска нуждаются в помощи. Отдыхая в селе Аршан, они вышли прогуляться по тропе к пику Любви. Во время  возвращения одна из девушек получила травму ноги, а  у второй ухудшилось самочувствие, появились головокружение, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место происшествия  выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Прибыв на место, спасателями БРПСС был произведен осмотр пострадавших, после чего спасатели вывели их в село Аршан. Благодаря своевременной помощи, девушки были доставлены в населенный пункт в удовлетворительном состоянии и переданы работникам скорой помощи.

Фото: pixabay.com
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