В Бурятии спасатели вывели двух иркутянок с пика Любви

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу накануне поступила информация о том, что в горах Тункинского района две девушки 1995 и 2001 годов рождения из Иркутска нуждаются в помощи. Отдыхая в селе Аршан, они вышли прогуляться по тропе к пику Любви. Во время возвращения одна из девушек получила травму ноги, а у второй ухудшилось самочувствие, появились головокружение, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Прибыв на место, спасателями БРПСС был произведен осмотр пострадавших, после чего спасатели вывели их в село Аршан. Благодаря своевременной помощи, девушки были доставлены в населенный пункт в удовлетворительном состоянии и переданы работникам скорой помощи.Фото: pixabay.com