Общество 14.08.2022 в 13:03

Бурятия занимает шестое место в РФ по темпам роста строительства

В первом полугодии отрасль выросла более чем на 53 проц  к уровню января - июня 2021 года

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Текст: Номер один
Бурятия занимает шестое место в РФ по темпам роста строительства
Бурятия занимает шестое место в рейтинге регионов РФ по темпам роста за первое полугодие 2022 года объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство».  В республике реализуются масштабные строительные проекты и долгосрочные программы.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по полному кругу), в 2021 году составил 25,9 млрд рублей или 95,7 % к уровню 2020 года, в январе -июне 2022 года он составил 13,1 млрд рублей или 153,5 % к уровню января - июня 2021 года, сообщает Бурятстат.

Более 73 % от объема строительных работ по крупным и средним организациям  приходится на строительство инженерных сооружений: строительство линий электропередач и связи – 83 %, строительство автомобильных дорог и автомагистралей, строительство мостов и тоннелей – 16 %. Строительство жилых и нежилых зданий занимает 13,5 % от общего объема, доля строительных специализированных работ составила 13,2 %.  

Важнейшим направлением строительной деятельности является жилищное строительство. В 2021 году на территории республики введены в эксплуатацию 2316 жилых домов (3685 квартир) общей площадью 279,3 тыс кв метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился на 1,3 %.

Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых домов общей площадью 204,9 тыс кв метров, что составило 73,4 % общего объема введенного в республике жилья (из них 23,8 тыс кв метров – на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства). Строительство населением частных жилых домов являлось определяющим в развитии жилищного строительства почти во всех районах республики (в девятнадцати из них ввод жилья осуществлен только индивидуальными застройщиками).

Традиционно основной объем ввода обеспечила столица республики – 68,5 % общего объема по республике. Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 10,7 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский –  3,5 %, Кяхтинский – 2,0 %, Заиграевский – 1,9 %, г. Северобайкальск – 1,9 %, Тарбагатайский - 1,6 %.
Ввод общей площади жилья в 2021 году в расчете на 1000 человек населения  (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) составил 284 кв метра (в 2020 г. – 280 кв метра).

В новой жилой застройке в 2021 году преобладают малоэтажные жилые дома. Следует отметить, что индивидуальное жилищное строительство доминирует в сегменте ввода одноэтажных домов, где практически не представлены профессиональные застройщики.

Отличительная особенность введенного жилья застройщиками - юридическими лицами – доминирование строительства многоквартирных домов высокой этажности. Наибольший удельный вес приходится на девятиэтажные здания – 47,4 % от общего количества построенных жилых домов, 5-6-этажные – 21%, 12-16-этажные – 5,3 %, 17-этажные и выше – 5,3 %. Доля ввода общей площади жилья в многоквартирных домах, имеющих 9 и более этажей, составляет 79,8 % ввода жилья профессиональными застройщиками (в 2020 г. - 84,1 %).

В построенных жилых домах (без домов, построенных населением) преобладают в 2021 году одно- и двухкомнатные квартиры (59,4 % и 27,5 % от общего ввода, соответственно). Средний размер одной квартиры в многоквартирных домах массовой застройки в 2021 году увеличился на 7,4 кв метра по сравнению с предыдущим годом и составил 54 кв. метра.

Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади введенных отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без индивидуального жилищного строительства в 2021 году составила 45 416 рублей (в 2020 году – 39 738 рублей).

В жилищном строительстве в 2021 году по материалам стен застройщики-юридические лица отдали предпочтение кирпичным (98,4 % общей площади введенных жилых домов). Индивидуальные жилые дома сооружаются преимущественно в деревянном исполнении (72,1 % общей площади введенных жилых домов) и из прочих материалов  (24%).

В 2021 году сданы в эксплуатацию следующие объекты социального назначения: тепловые сети в сельской местности протяженностью 0,7 км, водопроводные сети протяженностью 3,1 км, туристская база на 20 мест, дошкольные образовательные организации на 1140 мест, образовательные организации на 626 ученических мест, амбулаторно-поликлинические организации на 200 посещений в смену, учреждения культуры клубного типа в сельской местности на 370 мест, спортивные залы площадью             14,8 тыс кв метров, плоскостные спортивные сооружения площадью 16,5 тыс кв метров, одно культовое сооружение.

Напомним, каждый год во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День строителя. Впервые этот праздник появился в 1956 году и с тех пор ежегодно отмечается представителями этой профессии. Строительство выполняет важную экономическую и социальную роль. Масштабы строительства характеризуются объемом созданной им валовой добавленной стоимости, которая в 2020 году составила 19,8 млрд рублей (94,5 % к предыдущему году). Доля строительства в объеме валового регионального продукта республики за 2020 год составила 6,5 % (2019 г. – 7,2 %).

Фото: pixabay.com

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