Общество 14.08.2022 в 15:16

В Бурятии спасатели вытащили палец маленькой девочки из крыла трактора

Все обошлось благополучно, хотя палец четырехлетнего ребенка опух, его осмотрят медики    

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Текст: Номер один
В Бурятии спасатели вытащили палец маленькой девочки из крыла трактора
В Бурятскую республиканскую  поисково-спасательную службу сегодня поступила информация о том, что в ДНТ «Юность» Иволгинского района маленькому ребенку требуется помощь. По уточненной информации, у четырехлетней девочки пальчик застрял в технологическом отверстии крыла трактора. Попытки родственников извлечь палец не увенчались успехом, палец отек, сообщили в Республиканском агентстве ГО  и ЧС.

На помощь ребенку оперативно выехали спасатели. Они совместно с родственниками безопасным способом разрезали крыло трактора и освободили  опухший палец девочки.  Благодаря своевременной помощи спасателей, ребенок в удовлетворительном состоянии был передан работникам скорой помощи.

Информация о том, как ребенок ухитрился засунуть палец в тракторное крыло, не уточняется

Фото: unsplash.com
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