В Бурятии спасатели вытащили палец маленькой девочки из крыла трактора

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу сегодня поступила информация о том, что в ДНТ «Юность» Иволгинского района маленькому ребенку требуется помощь. По уточненной информации, у четырехлетней девочки пальчик застрял в технологическом отверстии крыла трактора. Попытки родственников извлечь палец не увенчались успехом, палец отек, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На помощь ребенку оперативно выехали спасатели. Они совместно с родственниками безопасным способом разрезали крыло трактора и освободили опухший палец девочки. Благодаря своевременной помощи спасателей, ребенок в удовлетворительном состоянии был передан работникам скорой помощи.Информация о том, как ребенок ухитрился засунуть палец в тракторное крыло, не уточняетсяФото: unsplash.com