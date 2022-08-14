Общество 14.08.2022 в 17:39
Цирк Бурятии показал представление для детей из ДНР
Артисты побывали детском спортивно-оздоровительном лагере на Байкале, где отдыхают гости из Донецка
Текст: Номер один
Артисты цирка Бурятии показали цирковое представление для детей из ДНР, выехав в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Энхалук», сообщили в минкультуры республики.
«Многие наши учреждения культуры выступают для ребят из ДНР, дети с удовольствием знакомятся с культурой Бурятии. По их улыбкам и хорошему настроению видно, что им у нас нравится», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Каждый день у школьников расписан буквально по минутам – конкурсы, мастер-классы, квесты и выступления артистов.
«Так совпало, что в День физкультурника мы выехали к ребятам с нашим представлением. Ведь, по сути, цирк - это не только сфера развлечений, это физкультура в чистом виде. Мы были рады познакомить маленьких гостей с цирковым искусством Бурятии. Им все очень понравилось. После представления дети с удовольствием пообщались с нашими артистами, расспрашивали, а некоторые даже пытались разучить приемы и трюки», - рассказывает директор цирка Бурятии Наталья Борисова.
Фото: minkultrb.ru
«Многие наши учреждения культуры выступают для ребят из ДНР, дети с удовольствием знакомятся с культурой Бурятии. По их улыбкам и хорошему настроению видно, что им у нас нравится», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Каждый день у школьников расписан буквально по минутам – конкурсы, мастер-классы, квесты и выступления артистов.
«Так совпало, что в День физкультурника мы выехали к ребятам с нашим представлением. Ведь, по сути, цирк - это не только сфера развлечений, это физкультура в чистом виде. Мы были рады познакомить маленьких гостей с цирковым искусством Бурятии. Им все очень понравилось. После представления дети с удовольствием пообщались с нашими артистами, расспрашивали, а некоторые даже пытались разучить приемы и трюки», - рассказывает директор цирка Бурятии Наталья Борисова.
Фото: minkultrb.ru
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