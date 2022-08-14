Цирк Бурятии показал представление для детей из ДНР

Артисты цирка Бурятии показали цирковое представление для детей из ДНР, выехав в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Энхалук», сообщили в минкультуры республики.«Многие наши учреждения культуры выступают для ребят из ДНР, дети с удовольствием знакомятся с культурой Бурятии. По их улыбкам и хорошему настроению видно, что им у нас нравится», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Каждый день у школьников расписан буквально по минутам – конкурсы, мастер-классы, квесты и выступления артистов.«Так совпало, что в День физкультурника мы выехали к ребятам с нашим представлением. Ведь, по сути, цирк - это не только сфера развлечений, это физкультура в чистом виде. Мы были рады познакомить маленьких гостей с цирковым искусством Бурятии. Им все очень понравилось. После представления дети с удовольствием пообщались с нашими артистами, расспрашивали, а некоторые даже пытались разучить приемы и трюки», - рассказывает директор цирка Бурятии Наталья Борисова.Фото: minkultrb.ru