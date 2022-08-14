Общество 14.08.2022 в 17:52

В Улан-Удэ стало светло на Заречной улице

В этом году качественное уличное освещение появится на 100 объектах столицы Бурятии
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ стало светло на Заречной улице
В Улан-Удэ сотрудники предприятия «Горсвет» построили новые сети наружного освещения. Они выполнили монтаж восьми опор, смонтировали 520 м cамонесущего изолированного провода, установили 17 светодиодных светильников мощностью 100 Вт, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году качественное уличное освещение появится на 100 объектах. Светлее станет не только в центральной части города, но и в отдаленных районах, где ранее никогда не было освещения. Это ДНТ «Перспектива», СНТ «Энергостроитель», улицы Заречная, Герцена и другие. В настоящее время работы выполнены на 76 объектах.

Работы по строительству новых сетей наружного освещения идут по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ».

Фото: ulan-ude-info.ru
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