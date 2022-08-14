Общество 14.08.2022 в 18:12
В старинном селе на Байкале прошел фестиваль «Праздник рыбного пирога»
На суд жюри были представлены рецепты, которым более 200 лет; их передавали из поколения в поколение
Текст: Номер один
Фестиваль «Праздник рыбного пирога: Посольский пирог» состоялся в субботу в селе Посольское в Бурятии на берегу Байкала, мероприятие прошло в этом году впервые. Об этом сообщили ТАСС в администрации Кабанского района.
«Сегодня в селе Посольское Кабанского района прошел I фестиваль «Праздник рыбного пирога: Посольский пирог». Нас посетило более 2 000 человек. Фестиваль прошел на площади Посольского Спасо-Преображенского монастыря. Мероприятие носило гастрономическое направление», - сообщили в администрации.
Как отметили в администрации Кабанского района, конкурс самого большого пирога стал центральным событием фестиваля. «В конкурсной программе были представлены пироги с традиционной рецептурой того или иного села, это была изюминка в рецептуре или начинке. На суд жюри были представлены даже рецепты, которым более 200 лет, передаваемые из поколения в поколение. Пироги были из дрожжевого, заливного, слоеного теста, а начинка этих пирогов представила феерию вкусов и фантазию в оформления конкурсантов - это речные и озерные виды рыб», - рассказали в администрации.
Абсолютным победителем мероприятия стало сельское поселение «Колесовское», второе место с разницей в один балл заняли хозяева фестиваля - сельское поселение «Посольское», третье место было присуждено региональному отделению общероссийской организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.
Гости фестиваля имели возможность попробовать на вкус пироги. Также для всех желающих был организован конкурс «Самый длинный пирог», где победителем стала местная жительница Антонина Суворова.
В этом году министерство туризма Бурятии впервые провело конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности. В число победителей вошел и проект этого фестиваля. Были поддержаны всего пять проектов в четырех районах Бурятии.
В 2021 году село Посольское вошло в перечень самых красивых деревень России и мира. Оно известно своими кулинарными традициями и рецептами приготовления продукции из рыбы, в частности, традиционных пирогов. Посольское расположено на берегу Байкала, одна сторона села опирается на залив Посольский сор и Большую Речку. Датой основания села считается 1653 год.
Фото: unsplash.com
«Сегодня в селе Посольское Кабанского района прошел I фестиваль «Праздник рыбного пирога: Посольский пирог». Нас посетило более 2 000 человек. Фестиваль прошел на площади Посольского Спасо-Преображенского монастыря. Мероприятие носило гастрономическое направление», - сообщили в администрации.
Как отметили в администрации Кабанского района, конкурс самого большого пирога стал центральным событием фестиваля. «В конкурсной программе были представлены пироги с традиционной рецептурой того или иного села, это была изюминка в рецептуре или начинке. На суд жюри были представлены даже рецепты, которым более 200 лет, передаваемые из поколения в поколение. Пироги были из дрожжевого, заливного, слоеного теста, а начинка этих пирогов представила феерию вкусов и фантазию в оформления конкурсантов - это речные и озерные виды рыб», - рассказали в администрации.
Абсолютным победителем мероприятия стало сельское поселение «Колесовское», второе место с разницей в один балл заняли хозяева фестиваля - сельское поселение «Посольское», третье место было присуждено региональному отделению общероссийской организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.
Гости фестиваля имели возможность попробовать на вкус пироги. Также для всех желающих был организован конкурс «Самый длинный пирог», где победителем стала местная жительница Антонина Суворова.
В этом году министерство туризма Бурятии впервые провело конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности. В число победителей вошел и проект этого фестиваля. Были поддержаны всего пять проектов в четырех районах Бурятии.
В 2021 году село Посольское вошло в перечень самых красивых деревень России и мира. Оно известно своими кулинарными традициями и рецептами приготовления продукции из рыбы, в частности, традиционных пирогов. Посольское расположено на берегу Байкала, одна сторона села опирается на залив Посольский сор и Большую Речку. Датой основания села считается 1653 год.
Фото: unsplash.com
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