ОНФ просит закончить все работы вблизи школ Улан-Удэ до 1 сентября

Активисты Народного фронта провели в Улан-Удэ очередной мониторинг безопасности дорожного движения вблизи школ «Дорога в школу» и выявили несколько потенциально опасных мест для детей. Все замечания касаются проведения земляных работ и дорожных ремонтов в непосредственной близости к общеобразовательным учреждениям города, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.В ходе обследования улично-дорожной сети эксперты президентского движения выявили, что благодаря работе администрации, множество нарушений, ранее выявленных Народным фронтом устранено. Однако выявлен и ряд замечаний.Вблизи школы № 8 по ул. Автотранспортная, 5а после проведенного в текущем году ремонта автодороги остался ряд недочетов. Один из дорожных знаков прикреплен веревкой к забору; с одной стороны дороги к школе не обустроены тротуар и пешеходный переход, а также дорожные знаки и разметка на данном участке; не организован доступ перехода через дорогу для маломобильных граждан.В непосредственной близости со школой №26 им. П.Ф. Сенчихина по ул. Революции, 1905 г., д. 100 идет ремонт тротуаров – грунт на территории разрыт, что создаёт неудобство и опасность для пешеходов из-за вынужденного выхода на проезжую часть.На асфальтовом покрытии пешеходного перехода около школы № 40 по ул. Пушкина, 40 есть небольшая выбоина в дорожном полотне, которая требует устранения.Кроме того, в настоящее время проводится ремонт теплосетей вблизи школы №48 по ул. Чертенкова, 100а. Не более чем на расстоянии 200 метров тротуар и грунт под ним вырыт, что создаёт неудобство и опасность для пешеходов.На пути к школе №47 по ул. Калашникова, 12 необходимо провести замену сломанной крышки люка на пешеходном переходе.Ремонт подземных коммуникаций проводится сейчас и рядом с физико-математическая школой №56 по ул. Краснофлотская, 46. Территория котлована недостаточно огорожена и создает неудобства для движения местных жителей.После прошлогоднего запроса Народного фронта для школы №17 по ул. Ключевская, 50а сделан тротуар, заменены все крышки люков рядом со школой, обновлена разметка. Но на данный момент среди недочетов остается отсутствие доступа для маломобильных граждан - на главном входе на территорию школы, ступенька тротуара расположена слишком высоко.Больше всего удивил экспертов Народного фронта подход к исправлению недостатков у школы №18 по ул. Тобольская, 53. Рядом с главным входом на территорию школы устроена стоянка автотранспорта, однако ее ширина значительно больше, чем должна быть, фактически она занимает половину всей автодороги. Устройство парковки явно не соответствует требованиям нормативов, так как ее длина примерно 200 м. и ширина около 4 м, что превратило парковку в проезжую часть. Из-за отсутствия ограждения у тротуара и оставленной без асфальта неровной грунтовой второй половины дороги созданы условия опасности для пешеходов.«В целом хотим отметить, что в этом году администрацией города исправлена большая часть недостатков на маршрутах следования школьников. Проделана огромная работа. Сейчас по итогам очередного рейда мы направили запрос в администрацию города с просьбойпоручить инфраструктурным комитетам принять меры по завершению ремонтных работ до начала учебного года для обеспечения безопасности детей», - прокомментировал эксперт Народного фронта в Бурятии Вадим Захаров.Фото: ОНФ